तीन दशक से उपेक्षित विकास नगर का दर्द

महानगर के सासनी गेट क्षेत्र की एडीए कॉलोनी विकास नगर में बुनियादी सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक उदासीनता पिछले तीन दशकों से लोगों की जिंदगी को कठिन बना रही है। यहां न सीवर की सफाई समय पर होती है, न नालियों का निर्माण कराया गया है और न ही सड़कें सुधारी गई हैं।

सासनी गेट इलाके की एडीए कॉलोनी विकास नगर में रहने वाले लोग पिछले 30 साल से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कॉलोनी में सीवर की सफाई आखिरी बार करीब तीन दशक पहले हुई थी। तब से लेकर आज तक सीवर लाइन जाम की समस्या बनी हुई है। नालियां न होने के कारण गंदा पानी सीधे सड़कों पर बहता है, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल जाती है और लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। बरसात के समय यह समस्या और विकराल हो जाती है, जब पानी घरों के अंदर घुसकर फर्नीचर और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाता है।

सड़कें भी पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी हैं। जगह-जगह गड्ढे और पानी भराव के कारण वाहन चालकों को रोजाना मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बारिश में इन गड्ढों में पानी भरने से हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना और भी चुनौती भरा हो जाता है। सफाई व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सफाई कर्मी नियमित रूप से नहीं आते, जिसके कारण सड़कों और गलियों में कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। गंदगी से मच्छर और मक्खियों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडराता है। कूड़ा उठाने का काम भी लंबे समय से ठप पड़ा है, जिससे लोग मजबूरी में कूड़ा खाली जगहों या सड़क किनारे फेंकने को विवश हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार नगर निगम और संबंधित विभागों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन न तो सीवर की सफाई कराई गई, न नालियों का निर्माण हुआ और न सड़क की मरम्मत। नतीजा यह है कि यहां के लोग रोजाना गंदगी, जलभराव और टूटे रास्तों से जूझने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।

बोले लोग विकास नगर की हालत वर्षों से बेहद खराब है। बरसात में गंदा पानी घरों में घुस जाता है और सीवर जाम के कारण बदबू फैली रहती है। इतनी शिकायतों के बाद भी प्रशासन का कोई ठोस कदम न उठाना लोगों के धैर्य की परीक्षा है।

गोपाल

सीवर की सफाई 30 साल से नहीं हुई, न नालियों का निर्माण। गंदा पानी सड़कों पर बहता है और लोग घर से निकलने में डरते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक बन चुकी है।

रजत गुप्ता

बरसात के समय कॉलोनी की गलियां तालाब में बदल जाती हैं। पानी घरों के अंदर घुसकर सामान खराब करता है। सड़कें जर्जर हैं और गड्ढों से हादसों का खतरा बना रहता है। प्रशासन की उदासीनता से लोगों में नाराजगी बढ़ी है।

मुकेश उपाध्याय

गंदगी और जलभराव से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा हर समय बना रहता है। सफाई कर्मियों की अनियमितता और कूड़ा उठाने की व्यवस्था बंद होना स्थिति को और खराब कर रहा है।

बसंती गुप्ता

नालियों की कमी से बरसात का पानी सीधे सड़कों पर फैलता है। घरों के सामने पानी जमा होने से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित है। जिम्मेदार विभाग समस्या जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिससे लोगों का विश्वास टूट रहा है।

टीटू शर्मा

नगर निगम की लापरवाही ने यहां के लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। न सड़क ठीक, न सफाई, न जल निकासी। हर साल शिकायत करने के बाद भी हालात जस के तस बने रहना बेहद निराशाजनक है।

भूपेंद्र

कूड़ा उठाने की व्यवस्था पूरी तरह ठप है। गलियों में कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जिससे बदबू और मच्छर फैलते हैं। सफाई कर्मी महीनों में एक बार आते हैं, जिससे लोगों को गंदगी में रहना मजबूरी हो गया है।

नितेश पराशर

गंदा पानी हर समय गलियों में बहता रहता है। बरसात में यह पानी घरों तक घुस आता है और फर्नीचर, कपड़े, सामान खराब कर देता है। लोग पानी निकालने में ही दिनभर परेशान रहते हैं।

प्रदीप गुप्ता

सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। बरसात में इन गड्ढों में पानी भरकर हादसों का खतरा बढ़ा देता है। वाहन चालकों और पैदल चलने वालों दोनों के लिए यह रास्ता रोजाना का संघर्ष बन गया है।

गांधी ठाकुर

कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया। ऐसा लगता है कि विकास नगर को नगर निगम ने पूरी तरह भुला दिया है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन समाधान की कोई उम्मीद नजर नहीं आती।

धर्मेंद्र नागर

मच्छरों का प्रकोप इतना ज्यादा है कि रात को चैन की नींद भी नहीं आती। बच्चे बीमार हो रहे हैं और बुजुर्गों की हालत खराब है। दवा का छिड़काव महीनों से नहीं हुआ, जिससे खतरा और बढ़ गया है।

अर्जुन सिंह

जलभराव के कारण बच्चों का स्कूल आना-जाना मुश्किल हो जाता है। पानी और गंदगी के बीच से गुजरना उनके लिए खतरनाक है। कई बार तो बरसात में मजबूरी में छुट्टी करनी पड़ती है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है।

प्रेम कुमार

बरसात में पानी घर के अंदर घुसकर सामान खराब कर देता है। दीवारें सीलन से कमजोर हो रही हैं। इतने साल से यह समस्या है लेकिन न कोई योजना बनी, न ही समाधान के लिए गंभीर प्रयास हुए।

सुमित लोधी

सड़कें इतनी खराब हैं कि पैदल चलना भी जोखिम भरा है। बरसात में गड्ढों में पानी भरने से यह पता नहीं चलता कि कहां पैर रखा जाए। कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं, लेकिन सुधार कार्य नहीं हुआ।

आशीष

नालियों के अभाव में गंदगी जमा रहती है। मच्छरों और बदबू से रहना मुश्किल हो गया है। लोग मजबूरी में दरवाजे बंद रखते हैं, लेकिन बदबू घर में घुस ही जाती है। प्रशासन पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है।

मोहित ठाकुर

गली में सफाई कर्मी महीनों में एक बार आते हैं। कूड़ा हटाने का काम बंद हो गया है। जगह-जगह कचरा सड़ता है और मच्छरों का अड्डा बनता है। यह स्थिति बीमारियों को न्योता दे रही है।

नीरज शर्मा

महिलाओं के लिए यह स्थिति बेहद कठिन है। पानी और गंदगी से रोजमर्रा के घरेलू कामकाज प्रभावित होते हैं। बरसात में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और जरूरी काम रुक जाते हैं।

विरबती शर्मा

बच्चों के खेलने के लिए कोई साफ-सुथरी जगह नहीं है। गलियों में गंदा पानी और कचरा फैला रहता है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन समाधान के लिए कोई पहल नहीं हो रही।

मोहित

बरसात में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गंदा पानी पैरों में लगने से त्वचा संबंधी बीमारियां फैल रही हैं। सालों से लोग इस समस्या को झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी।

लाखा देवी

लोगों ने अपनी ओर से अस्थायी व्यवस्था बनाने की कोशिश की, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। विभाग को चाहिए कि नालियां बनाकर जल निकासी की व्यवस्था सुधारे ताकि लोगों की दिक्कतें खत्म हों।

पूनम शर्मा

गली के कोनों में कचरा सड़ता है। इससे बदबू के साथ-साथ चूहों का भी प्रकोप बढ़ गया है। साफ-सफाई न होने से बीमारियों का खतरा बढ़ा है और लोगों का जीवन संकट में पड़ रहा है।

ज्योति

बरसात के दिनों में लगता है जैसे गली में नाव चलानी पड़ेगी। हर तरफ पानी ही पानी है। सूखी जगह न मिलने से लोगों को लंबे समय तक गंदगी में रहना पड़ता है, जो असहनीय है।

अंजू तिवारी

नगर निगम से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वर्षों से समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोग मजबूरी में गंदगी और जलभराव सहने को तैयार हैं, लेकिन अब धैर्य टूट रहा है और आंदोलन की तैयारी हो रही है।

सुशील तिवारी

इतने साल से यहां रहकर सिर्फ समस्याएं देखी हैं। न सड़क सुधरी, न सफाई हुई। यह कॉलोनी विकास नाम के विपरीत बिल्कुल उपेक्षित है और यहां के लोग निराशा के साथ जिंदगी बिता रहे हैं।

महेंद्र सिंह

सड़क, सफाई, जल निकासी हर बुनियादी सुविधा का यहां अभाव है। बरसात में हालात और बिगड़ जाते हैं। जिम्मेदार विभाग की चुप्पी यह साबित करती है कि यहां विकास योजनाओं का नाम लेना भी बेमानी है।