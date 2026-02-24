Hindustan Hindi News
हाईवे हादसों के ‘जीवनद्वार’ को मिलेगा विस्तार

Feb 24, 2026 01:25 am ISTLokesh Sharma हिन्दुस्तान
जसरथपुर ट्रॉमा सेंटर के लिए शासन द्वारा 36.71 लाख रुपये की मंजूरी, ट्रॉमा सेंटर में अग्निशमन व्यवस्था के विस्तारीकरण को मिली हरी झंडी, स्टाफ की कमी और ऑपरेशन सुविधाओं के अभाव के बीच राहत की पहल

सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जिंदगी बचाने के लिए अहम माने जाने वाले हाईवे किनारे स्थित जसरथपुर ट्रॉमा सेंटर के लिए शासन ने कुछ राहत दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत ट्रॉमा सेंटर में अग्निशमन व्यवस्था के विस्तारीकरण कार्य के लिए 36.71 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राहत के बाद अन्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद की जा रही है।

जसरथपुर ट्रॉमा सेंटर अलीगढ़ से गुजरने वाले व्यस्त हाईवे (एनएच- 34) के किनारे स्थित है। आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों के प्राथमिक उपचार के लिए यही केंद्र सबसे नजदीक पड़ता है। ऐसे में यहां आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। फिलहाल सेंटर में स्टाफ मानकों के अनुरूप उपलब्ध नहीं है। न ही ऑपरेशन जैसी उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे गंभीर घायलों को रेफर करना पड़ता है।

प्रदेश सरकार ने ट्रॉमा सेंटरों के विस्तारीकरण के लिए बजट में प्रावधान किया है। इस ट्रॉमा सेंटर के लिए फिलहाल 36.71 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। महानिदेशक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) को संबोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमानुसार कार्य कराने के साथ सभी आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय स्वीकृतियां प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल निर्धारित मद में ही किया जाए। सीएमओ डॉ. नीरज त्यागी का कहना है कि अग्निशमन व्यवस्था का विस्तारीकरण भवन और मरीजों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि इस स्वीकृति के बाद ट्रॉमा सेंटर की बुनियादी संरचना मजबूत होगी और भविष्य में यहां उपचार सुविधाओं के विस्तार का रास्ता भी साफ होगा।

दो डॉक्टर नियुक्त

ट्रॉमा सेंटर पर वर्तमान में दो एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्त हैं। इनमें डॉ. रविकांत व डॉ. विवेक हैं। इनके अलावा तीन नर्सिंग स्टाफ, एक लैब टेक्नीशियन व दो एमटीडब्ल्यू तैनात हैं।

Lokesh Sharma

लेखक के बारे में

Lokesh Sharma

संक्षिप्त परिचय
लोकेश शर्मा पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान समूह) में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
लोकेश शर्मा प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। उन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं और प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं। खोजी पत्रकार के रूप में उन्होंने पाठकों की रुचि और जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर मजबूत पकड़ बनाई है।

कार्य यात्रा
लोकेश शर्मा ने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से की, जहां उन्होंने समाचार लेखन और रिपोर्टिंग की बुनियादी समझ विकसित की। वर्ष 2010 से 2013 तक हाथरस में सक्रिय संवाददाता रहे। इसके बाद अलीगढ़ में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्य करते हुए लगभग छह वर्षों तक अपराध और न्यायालय संबंधी विषयों की गहन रिपोर्टिंग की। जनवरी 2025 से वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले एक साल में तीन अभियान चलाए, जिनका व्यापक असर हुआ।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं रिपोर्टिंग क्षेत्र
राजनीति शास्त्र में स्नातक और जनसंचार में परास्नातक शिक्षा ने उन्हें राजनीति और पत्रकारिता की समझ का संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया। विभिन्न विषयों पर पकड़ के साथ वे कृषि, चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा सत्यापित व अनुसंधान आधारित व्याख्यात्मक समाचार लिख रहे हैं।

विजन
लोकेश शर्मा का मानना है कि पत्रकारिता की वास्तविक शक्ति तथ्यपरकता और विश्वसनीयता में निहित है। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और उपयोगी जानकारी पहुंचाना है।

Aligarh News

