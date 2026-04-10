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जंग की तपिश: समर वेकेशन की ट्रिप भी जंग की तपिश में झुलसी

Apr 10, 2026 01:39 am ISTSatendra Kulshershtha हिन्दुस्तान
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अप्रैल से जून के मध्य में अलीगढ़ से 250 से ज्यादा पैकेज कैंसिल हुए, कॉरपोरेट, फेमिली टूर हुए कैंसिल साथ ही इंटरनेशल टूर कैंसिल हो रहे हैं। भारतीय टूरों पर भी आया असर,18 हजार का पैकेज 25 हजार का हुआ। टूर ट्रेवल एजेंटों के अनुसार, तेल, गैस की कीमतें बढ़ने से महंगे हुए टूर

जंग की तपिश: समर वेकेशन की ट्रिप भी जंग की तपिश में झुलसी

जंग की तपिश में समर वेकेशन की ट्रिप भी झुलस गई है। अलीगढ़ में अप्रैल से जून के मध्य के 250 से ज्यादा पैकेज कैंसिल हुए हैं। जिसमें कॉरपोरेट, फैमिली टूर शामिल है। कैंसिल होने वाले टूर अधिकतर इंटरनेशनल है। दुबई, कतर, ओमान सहित अन्य देशों के लिए अब कोई भी बुकिंग नहीं है। भारतीय डेस्टिनेशन के पैकेज पर भी जंग का असर पड़ा है। 18 हजार रुपए का पैकेज 25 हजार रुपए का पहुंच गया है। टूर ट्रेवल एजेंटों के अनुसार तेल, गैस की कीमतें बढ़ने से भी टूर महंगे हुए हैं।

ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच जारी तनाव का असर अब टूरिज्म इंडस्ट्री पर साफ नजर आने लगा है। इस साल समर वेकेशन में विदेश घूमने का सपना देख रहे कई लोग अब अपने प्लान बदलने को मजबूर हो गए हैं। अपनी प्री बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। ट्रेवल एजेंसी संचालक लोगों को मई-जून तक का इंतजार करने को कह रहे हैं। सुरक्षा को लेकर बनी चिंता के कारण लोग विदेश यात्रा से दूरी बना रहे हैं, वहीं घरेलू पर्यटन भी महंगा होने लगा है। लोगों का कहना है कि इस साल गर्मियों की छुट्टियां बाहर बिताने का प्लान बजट से बाहर हो गया है।

0-कीमतों पर पड़ रहा रूट डायवर्जन का असर

मलेशिया, थाईलेंड, दुबई, सिंगापुर, टर्की, बाली और श्रीलंका जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की फ्लाई किराए में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा उड़ानों के रूट बदलने और लंबी दूरी तय करने की वजह से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा है। ट्रेवल्स एजेंसियो के अनुसार पिछले दो माह से टूर एंड ट्रेवल का कारोबार पांच प्रतिशत हो गया है। जिन्होंने फरवरी में टूर पैकेज बुकिंग कराई थी सभी कैंसिल हो रही हैं। इस समय विदेश घूमना असुरक्षित मानकर लोग टूर कैंसिल का रहे हैं या प्लान ही नहीं कर रहे हैं।

0-इंटरनेशनल ट्रिप महंगी

ट्रेवल्स एजेंसियों के अनुसार पहले दिल्ली से पेरिस की फ्लाइट लगभग 55,000 से 65,000 रुपये में मिल जाती थी लेकिन अब वही टिकट 70,000 से 80,000 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह ज्यूरिख के टिकट भी काफी महंगे हो गए हैं। कुछ मामलों में तो यूरोप के बड़े शहरों के लिए टिकट 1.5 लाख से 2 लाख रुपये प्रति व्यक्ति तक जा रहा है। ऐसे में सिर्फ फ्लाइट का खर्च ही ट्रिप बजट का बड़ा हिस्सा खा रहा है।

0-उत्तराखंड, हिमाचल ही ज्यादा लुभा रहा

ट्रेवल्स एजेंसियों के अनुसार इस समय भारतीय डेस्टिनेशन में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि गैस की किल्लत के चलते होटलों ने पैकेज के रेट बढ़ाए हैं।

इनका कहना

इन दिनों में हर साल बुकिंग फुल चलती थी लेकिन इस बार युद्ध का काफी असर आया है। दुबई, ओमान, कतर के लिए तो एक भी बुकिंग नहीं है। जो बुकिंग पहले हो गई थीं, वह भी कैंसिल हो चुकी हैं।

-मो. ई्ररान, टूर एंड ट्रेवल्स एजेंट

युद्ध के हालात के बीच विदेश घूमना लोग सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। कारोबार के लिए यूके, यूएसए जरूर जा रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की भी डिमांड काफी है।

-उदित अग्रवाल, टूर एंड ट्रेवल्स एजेंट

Satendra Kulshershtha

लेखक के बारे में

Satendra Kulshershtha

शॉर्ट बायो :
सत्येन्द्र कुलश्रेष्ठ हिन्दुस्तान में वर्ष 2010 से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में अलीगढ़ में कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव

पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

सत्येन्द्र ने ग्रेजुएशन और पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अपने करियर की शुरुआत 2006 में पंजाब केसरी, वीक एंड टाइम्स जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2010 में हिन्दुस्तान से जुड़कर कार्य शुरू किया।


विशेषज्ञता
प्रशासनिक व राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हुए सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। प्रिंट, डिजिटल मीडिया के साथ-साथ हिन्दुस्तान द्वारा आयोजित कार्यशाला में शामिल होने के बाद इलेक्ट्रोनिक मीडिया (वीडियो न्यूज) का अनुभव है।

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