जंग की तपिश: गैस संकट आया तो दुनिया से जा चुके परिजन आ गए याद

गैस एजेंसियों पर केवाईसी के लिए सबसे ज्यादा मृतकों के कनेक्शन आ रहे। मृतकों के वारिसान कनेक्शन शुरू कराने के लिए दस्तावेज लेकर पहुंच रहे। माता-पिता के नाम से चल रहे कनेक्शनों को वारिसानों ने नहीं कराया था ट्रांसफर।

एलपीजी गैस संकट क्या आया दुनिया को अलविदा कह चुके अपनों की भी याद परिजनों को आ गई। दरअसल केवाईसी न होने वजह से जिले में हजारों गैस कनेक्शन से बुकिंग नहीं हो पा रही थी। जिसमें ऐसे भी कनेक्शन शामिल हैं, जिनकी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है लेकिन उनके वारिसानों ने कनेक्शन अपने नाम ट्रांसफर ही नहीं कराया। अब ऐसे तमाम लोग मृत माता-पिता के नाम से हुए कनेक्शनों को उनके वारिसान अपने नाम ट्रांसफर कराने एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं।

एलपीजी गैस की किल्लत जिले में जारी है। सबसे ज्यादा व्यवसायिक सिलेंडर की किल्लत है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर का भी बैकलॅाग बढ़ता जा रहा है। अब बुकिंग के बाद चौथे-पांचवे दिन तक सिलेंडर की आपूर्ति हो पा रही है। एजेंसियों पर सिलेंडर लेने, बुकिंग कराने के साथ ही केवाईसी कराने वालों की भी भीड़ लग रही है। ब्रह्म्नपुरी निवासी महिम गुप्ता ने बताया कि माता जी के नाम से गैस का कनेक्शन था, उनकी मृत्यु होने के बाद ट्रांसफर नहीं कराया था। वह अब कराया है। घंटरचौक निवासी सोनू ने बताया कि पिता के नाम से गैस कनेक्शन चला रहा था। उनकी मृत्यु के बाद से ट्रांसफर नहीं कराया था। अब केवाईसी नए सिरे से कराई है।

ऐसे होगा ट्रांसफर गैस एजेंसी संचालकों के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र गैस कनेक्शन ट्रांसफर कराने के लिए आवश्यक है।

श्रमिकों के लिए छोटू सहारा पांच किलोग्राम गैस के सिलेंडर जिले की सभी एजेंसियों से दिए जा रहे हैं। दरअसल यह सिलेंडर उन श्रमिकों के लिए हैं जो बाहर से आकर यहां मजदूरी करते हैं। वह अपना आधार कार्ड दिखाकर यह सिलेंडर ले सकते हैं। 1545 रूपए में यह सिलेंडर एजेंसी से दिया जा रहा है। जिसमें सिलेंडर भी श्रमिका का हो जाएगा। गैस खत्म होने के बाद एजेंसी से ही गैस रिफिल कराई जा सकती है।

केवाईसी कराने वालों की संख्या बढ़ गई है। इसमें कई कनेक्शनधारक ऐसे हैं, जिन्होंने माता-पिता की मृत्यु होने के बाद भी कनेक्शन ट्रांसफर नहीं कराया था।