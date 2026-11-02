सुदेश बेरी ने किया डॉ. अवनीश राही के ‘मृत्यु-बोध महाग्रंथ’ का विमोचन

जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य को साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करने वाली डॉ. अवनीश राही की कृति ‘मृत्यु-बोध : मृत्यु की चिता पर—जीवन का उत्सव’ का दिल्ली में विमोचन हुआ। फिल्म अभिनेता सुदेश बेरी ने पुस्तक का विमोचन करते हुए इसकी वैचारिक गंभीरता और जीवन-दर्शन की सराहना की।

हिंदी के गीतकार एवं साहित्यकार डॉ. अवनीश राही के महाग्रंथ ‘मृत्यु-बोध : मृत्यु की चिता पर—जीवन का उत्सव’ का विमोचन दिल्ली में आयोजित साहित्यिक कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुदेश बेरी ने किया। दो नवंबर को सुदेश बेरी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनके कर-कमलों से पुस्तक का विमोचन होना आयोजन का विशेष आकर्षण रहा।

पुस्तक की विषयवस्तु और वैचारिक गंभीरता से प्रभावित सुदेश बेरी ने जीवन और मृत्यु जैसे सार्वभौमिक प्रश्नों को साहित्य के माध्यम से उठाने के डॉ. राही के प्रयास की सराहना की। उन्होंने पुस्तक में प्रस्तुत जीवन-दर्शन को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर डॉ. अवनीश राही ने कहा कि ‘मृत्यु-बोध’ मृत्यु के भय अथवा उसके वर्णन तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी संपूर्णता में समझने का साहित्यिक प्रयास है। जीवन की क्षणभंगुरता का बोध हमें समय, संबंधों, संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों के महत्व को समझने की दृष्टि प्रदान करता है।