Aligarh News: आत्महत्या के इरादे से गंगा किनारे पहुंचा युवक, पुलिस की तत्परता से बची जान

पुलिस की सक्रियता

घटना शनिवार की है। गांधी नगर क्षेत्र के नौरंगाबाद निवासी कैलाश कश्यप ने डायल-112 पर सूचना दी कि उनका भाई मोहित कश्यप मानसिक रूप से परेशान चल रहा है और घर से निकलकर बुलंदशहर के नरौरा गंगा घाट पहुंच गया है। सूचना मिलते ही थाना गांधीपार्क प्रभारी इंस्पेक्टर विजय सिंह ने तत्काल एक्शन लिया। पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से मोहित के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन नरौरा गंगाघाट पर मिली। इसके बाद इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम तुरंत रवाना की गई। साथ ही नरौरा थाना पुलिस से भी संपर्क कर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस टीम नरौरा घाट पहुंची। वहां मोहित अकेला बैठा मिला। टीम ने पहले उसे समझाया, हौसला दिया और फिर काउंसलिंग की। पुलिस के समझाने पर मोहित मान गया। इसके बाद उसे सकुशल बरामद करके अलीगढ़ लाया गया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। युवक को सकुशल पाकर परिजनों की आंखें भर आईं। उन्होंने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की जमकर तारीफ की।