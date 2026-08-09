Aligarh News: आत्महत्या के इरादे से गंगा किनारे पहुंचा युवक, पुलिस की तत्परता से बची जान
Aligarh News: गंगा किनारे आत्महत्या करने पहुंचे युवक को अलीगढ़ पुलिस ने उचित समय पर बचा लिया। पुलिस ने डायल-112 पर मिली सूचना के आधार पर सक्रियता दिखाई और तत्काल कार्रवाई की। युवक को उसके परिजनों को सौंप दिया गया, जिससे परिवार ने पुलिस की प्रशंसा की।
Aligarh News: आत्महत्या के इरादे से गंगा किनारे पहुंचा युवक, पुलिस की तत्परता से बची जान -डायल 112 पर मिली सूचना के आधार पर गांधीपार्क पुलिस ने दिखाई सक्रियता
युवक का मानसिक तनाव
-नरौरा पुलिस से समन्वय स्थापित कर युवक को किया बरामद, की काउंसिलिंग
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। डायल-112 पर मिली एक सूचना ने अलीगढ़ पुलिस की मुस्तैदी की मिसाल पेश की। मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या करने गंगा घाट पहुंचे एक युवक को थाना गांधीपार्क पुलिस ने समय रहते ट्रेस कर बचा लिया और सकुशल परिजनों को सौंप दिया。
पुलिस की सक्रियता
घटना शनिवार की है। गांधी नगर क्षेत्र के नौरंगाबाद निवासी कैलाश कश्यप ने डायल-112 पर सूचना दी कि उनका भाई मोहित कश्यप मानसिक रूप से परेशान चल रहा है और घर से निकलकर बुलंदशहर के नरौरा गंगा घाट पहुंच गया है। सूचना मिलते ही थाना गांधीपार्क प्रभारी इंस्पेक्टर विजय सिंह ने तत्काल एक्शन लिया। पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से मोहित के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन नरौरा गंगाघाट पर मिली। इसके बाद इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम तुरंत रवाना की गई। साथ ही नरौरा थाना पुलिस से भी संपर्क कर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस टीम नरौरा घाट पहुंची। वहां मोहित अकेला बैठा मिला। टीम ने पहले उसे समझाया, हौसला दिया और फिर काउंसलिंग की। पुलिस के समझाने पर मोहित मान गया। इसके बाद उसे सकुशल बरामद करके अलीगढ़ लाया गया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। युवक को सकुशल पाकर परिजनों की आंखें भर आईं। उन्होंने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की जमकर तारीफ की।
पुलिस की काउंसलिंग का वीडियो
गलत कदम मत उठाना, मैं हूं न :
इंस्पेक्टर विजय सिंह ने थाने में मोहित की काउंसिलिंग की। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह तसल्ली से उसकी बात सुनते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूं। कोई परेशानी हो तो सीधे मेरे पास आना। लेकिन, कोई गलत कदम मत उठाना।
अध्यायबद्ध प्रश्न
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