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Aligarh News: पुलिस नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: विजयगढ़ के एक युवक ने पुलिस में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर चार लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। रुपये लौटाने की मांग करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। SSP के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है।

Aligarh News: पुलिस नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी

Aligarh News: विजयगढ़। पुलिस में नौकरी के नाम पर एक युवक ठगी का शिकार हो गया। नौकरी नहीं लगने पर पीड़ित ने रुपये वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कस्बा निवासी शिवम वर्मा पुत्र संतोष वर्मा ने एसएसपी को दी शिकायत में कहा है कि 20 जनवरी 2024 को यूपी पुलिस में नौकरी लगवाने के लिए उससे चार लाख रुपये मांगे गए। इस पर उसने तीन लाख रुपये ऑनलाइन गोविल पुत्र मनीष शर्मा निवासी राने थाना गोंडा के खाते में जमा करा दिए।

एक लाख रुपये राजीव उर्फ कलिया, सतेंद्र पुत्र जगदीश को दिए। काफी समय बीतने के बाद भी नौकरी नहीं लगी। अब जब भी वह रुपये वापस मांगने जाता है तो आरोपी उसे मारने की धमकी देते हैं। शिकायत पर एसएसपी ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने को कहा है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी गई है।

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