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Aligarh News: सड़क पार कर रहे युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हुई मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: गभाना । थाना क्षेत्र के बरौली टमकोली मोड़ के समीप सोमवार को सड़क पार कर

Aligarh News: सड़क पार कर रहे युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हुई मौत

Aligarh News: गभाना । थाना क्षेत्र के बरौली टमकोली मोड़ के समीप सोमवार को सड़क पार कर रहे एक युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार को एक युवक हाइवे पर सड़क पार कर रहा था इसी दौरान एक वाहन उसको कुचलता हुआ निकल गया जिसके पीछे चल रहे कई अन्य वाहन उसके ऊपर से गुजर गए । सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है । इंस्पेक्टर गभाना मनोज कुमार ने बताया मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है वही युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

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