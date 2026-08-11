Aligarh News: सड़क पार कर रहे युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हुई मौत
Aligarh News: गभाना । थाना क्षेत्र के बरौली टमकोली मोड़ के समीप सोमवार को सड़क पार कर
Aligarh News: गभाना । थाना क्षेत्र के बरौली टमकोली मोड़ के समीप सोमवार को सड़क पार कर रहे एक युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोमवार को एक युवक हाइवे पर सड़क पार कर रहा था इसी दौरान एक वाहन उसको कुचलता हुआ निकल गया जिसके पीछे चल रहे कई अन्य वाहन उसके ऊपर से गुजर गए । सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है । इंस्पेक्टर गभाना मनोज कुमार ने बताया मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है वही युवक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।