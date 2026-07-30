Aligarh News: जहर खाकर परिचित के घर पहुंची महिला,मौत
Aligarh News: अलीगढ़। महिला की संदिग्ध मौत के मामले में परिचित युवक पर आरोप लग रहे हैं। सीमा (35) ने जहरीला पदार्थ खाकर विजयगढ़ के युवक के घर पहुंची, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी ससुराल वालों ने युवक पर विषाक्त पदार्थ खिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद देहलीगेट थाना क्षेत्र के फांटक वाली गली में जहर खाकर विजयगढ़ की महिला परिचित के घर पहुंच गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बिना शादी के महिला दूसरे युवक संग रहती थी। ससुरालियों ने युवक पर विषाक्त पदार्थ खिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया。
घटनास्थल की जानकारी
विजयगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नगला सुक्खा निवासी सीमा (35) पत्नी सुभाष के परिवार में दो बेटे हैं। पुलिस के अनुसार वह पति से विवाद के बाद अक्सर देहलीगेट के फांटक वाली गली निवासी दूसरे युवक संग रहती थी। उससे सीमा की अच्छी दोस्ती थी। आए दिन दोनों में छोटी-छोटी बातों को लेकर कलह होती रहती थी। इस पर परिचित युवक ने बीते 25 जुलाई को सीमा को उसकी ससुराल भेज दिया। बुधवार को सीमा जहरीला पदार्थ खाकर परिचित युवक के घर पहुंच गई। तबियत बिगड़ती देख उसे शक हुआ। आनन-फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे,जहां से चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज के लिए रेफर कर दिया। देर रात इलाज के दौरान सीमा ने दम तोड़ दिया। उधर मौत की खबर मिलते ही ससुराल पक्ष के लोग आ गए। उन्होंने परिचित युवक पर जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगा दिया। थाना प्रभारी ईश्वर सिंह ने बताया कि महिला ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। वह परिचित युवक के घर पर आई थी। अक्सर युवक के घर पर ही रहती थी। अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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