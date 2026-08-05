Aligarh News: टप्पल थाना क्षेत्र से महिला और 10 महीने का बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता
Aligarh News: जट्टारी के गांव ताहरपुर से एक महिला, भारती, अपने 10 महीने के बच्चे हिमांशु के साथ अचानक गायब हो गई हैं। उनके पति संदीप कुमार ने टप्पल थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खोज अभियान शुरू किया है। परिवार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए चिंतित है।
Aligarh News: जट्टारी। टप्पल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव ताहरपुर से एक महिला के अपने 10 महीने के मासूम बच्चे के साथ अचानक घर से गायब होने का मामला सामने आया है। पीड़ित पति ने इस संबंध में टप्पल थाने में लिखित तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है और दोनों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, गांव ताहरपुर निवासी संदीप कुमार पुत्र नाहर सिंह ने बताया कि बीते 31 जुलाई की रात करीब 9 बजे उनकी 24 वर्षीय पत्नी भारती अपने 10 महीने के बेटे हिमांशु को साथ लेकर बिना बताए कहीं चली गईं।
इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला है और परिवार बेहद चिंतित है।संदीप कुमार का कहना है कि घटना के बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे की हरसंभव तलाश की। उन्होंने अपनी ससुराल के साथ-साथ अन्य रिश्तेदारों और जानकारों के यहां भी संपर्क किया, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चल सका। पीड़ित ने पुलिस से अपनी पत्नी और बच्चे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए टप्पल थाना प्रभारी नरेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। पुलिस तकनीकी मदद और अन्य माध्यमों से महिला और बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही दोनों को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।
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