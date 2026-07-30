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Aligarh News: दिनभर धूप-छांव के बीच बढ़ी उमस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मंगलवार को बारिश के बाद बुधवार के लिए भी तेज बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। दिन में धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री और न्यूनतम 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश संभव है।

Aligarh News: दिनभर धूप-छांव के बीच बढ़ी उमस

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद मौसम विभाग द्वारा बुधवार को भी तेज बारिश की संभावना जताई गई थी। लोगों को दिनभर बारिश का इंतजार रहा। आसमान पर बादल घिर आए, लेकिन बरसे नहीं। दोपहर के समय तेज धूप के चलते उमस बढ़ गई। अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को आसमान पर सुबह से ही घने बादल छाए रहने के कारण बारिश की उम्मीद बनी रही। हालांकि समय बीतने के साथ बादलों के बीच से धूप निकल आई और मौसम का मिजाज बदल गया।

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दोपहर तक चटक धूप खिलने से उमस में काफी बढ़ोतरी हो गई। दिनभर धूप और बादलों के बीच आंख-मिचौली का दौर चलता रहा। कभी आसमान पूरी तरह बादलों से ढक जाता तो कुछ ही देर बाद तेज धूप निकल आती। मौसम के इस बदले हुए स्वरूप ने लोगों को गर्मी और उमस से बेहाल कर दिया। बाहर निकलने वाले लोगों को पसीने और चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ा। तापमान में करीब दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसूनी गतिविधियां अभी सक्रिय हैं। आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है।

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