Aligarh News: दिनभर धूप-छांव के बीच बढ़ी उमस
Aligarh News: अलीगढ़ में मौसम लगातार बदल रहा है। मंगलवार को भारी बारिश के बाद बुधवार को भी बारिश की संभावना थी, लेकिन केवल उमस बढ़ी। अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की गतिविधियां सक्रिय हैं और अगले दिनों में बारिश की उम्मीद है।
Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद मौसम विभाग द्वारा बुधवार को भी तेज बारिश की संभावना जताई गई थी। लोगों को दिनभर बारिश का इंतजार रहा। आसमान पर बादल घिर आए, लेकिन बरसे नहीं। दोपहर के समय तेज धूप के चलते उमस बढ़ गई। अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को आसमान पर सुबह से ही घने बादल छाए रहने के कारण बारिश की उम्मीद बनी रही। हालांकि समय बीतने के साथ बादलों के बीच से धूप निकल आई और मौसम का मिजाज बदल गया।
दोपहर तक चटक धूप खिलने से उमस में काफी बढ़ोतरी हो गई। दिनभर धूप और बादलों के बीच आंख-मिचौली का दौर चलता रहा। कभी आसमान पूरी तरह बादलों से ढक जाता तो कुछ ही देर बाद तेज धूप निकल आती। मौसम के इस बदले हुए स्वरूप ने लोगों को गर्मी और उमस से बेहाल कर दिया। बाहर निकलने वाले लोगों को पसीने और चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ा। तापमान में करीब दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसूनी गतिविधियां अभी सक्रिय हैं। आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है।
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