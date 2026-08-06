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Aligarh News: सहमी छात्राओं ने बिलखते हुए सुनाई आपबीती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: पिसावा क्षेत्र में बस में जबरन घुसकर चालक से मारपीट और छात्राओं से अभद्रता के बाद लोग आक्रोशित हो गए। घटना के बाद डरी छात्राएं अपने घर पहुंचीं और परिजनों को बताई। इसके विरोध में लोग पिसावा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

Aligarh News: सहमी छात्राओं ने बिलखते हुए सुनाई आपबीती

Aligarh News: n पिसावा क्षेत्र में बस में जबरन घुसकर चालक के साथ की मारपीट n विरोध किया तो छात्राओं से की अभद्रता के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा

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घटना का विवरण

पिसावा, संवाददाता। पिसावा क्षेत्र में बस में जबरन घुसकर चालक से मारपीट व छात्राओं से अभद्रता के बाद लोग आक्रोशित हो गए। घटना के बाद डरी-सहमी छात्राएं रोते-बिलखते हुए घर पहुंचीं और परिजनों को आपबीती बताई। इसके विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने पिसावा थाने पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने कहा कि अगर स्कूल जाने वाली बेटियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो वे उन्हें पढ़ाने कैसे भेजेंगे?

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प्रत्यक्षदर्शियों का विवरण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस में घुसते ही युवकों ने सीट पर बैठी छात्राओं पर फब्तियां कसना शुरू कर दी। इसका विरोध किया तो आरोपी आगबबूला हो गए। गालीगलौज करते हुए मारपीट कर दी। बीचबचाव में बस चालक व परिचालक के साथ मारपीट की।

पुलिस कार्रवाई

इसी बीच कुछ छात्राओं ने बीचबचाव किया तो उनसे भी अभद्रता करने लगे। आरोपियों के जाने के बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद छात्राओं को जैसे-तैसे संभाला। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर, घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में तीन टीमें लगाई गई हैं। दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

आरोपियों की पृष्ठभूमि

चालक से रंजिश मानते हैं आरोपी

पुलिस की जांच में सामने आया है कि चालक व आरोपी पक्ष एक ही गांव बालनपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों में तीन भाई शामिल हैं। वहीं, चालक के भाई पूर्व प्रधान रह चुके हैं। उनकी प्रधानी के दौरान एक जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसका फैसला चालक के पक्ष में आ गया। इसी बात को लेकर दूसरा पक्ष रंजिश मानने लगा। जब बुधवार को बस के निकलने के दौरान पानी के छींटे उनके ऊपर गिरे तो उन्होंने बस का पीछा करके उसे जबरन रुकवाया और चालक को बेरहमी से पीटा।

सामान्य प्रश्न

पिसावा में कौन सी घटना हुई थी?
पिसावा क्षेत्र में बस में जबरन घुसकर चालक से मारपीट और छात्राओं से अभद्रता की घटना हुई थी।
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