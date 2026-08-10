Aligarh News: सोढ़ी कांप्लेक्स के बाहर पार्टनर व पार्किंग के ठेकेदार में विवाद, मारपीट
Aligarh News: अलीगढ़ के सोढ़ी कांप्लेक्स में पार्किंग की स्लैब बनवाने के विवाद के दौरान ठेकेदार और पार्टनर के बीच मारपीट हुई। वीडियो में भाजपा एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह का भाई नागेंद्र पाल सिंह भी दिखाई दे रहा है। यह घटना विवादित होती जा रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। क्वार्सी थाना क्षेत्र के रामघाट रोड स्थित सोढ़ी कांप्लेक्स में पार्किंग की स्लैब बनवाने को लेकर ठेकेदार व एक पार्टनर में विवाद हो गया। आरोप है कि मालिकों ने ठेकेदार के साथ मारपीट कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें भाजपा एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह के भाई नागेंद्र पाल सिंह भी नजर आ रहे हैं। उन पर भी मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। यह पूरा मामला किशनपुर स्थित सोढ़ी कांप्लेक्स का है, जिसमें विशाल मेगा मार्ट व अन्य प्रतिष्ठान बने हुए हैं। यहां पार्किंग का ठेका चलाने वाले कुलदीप सैनी का आरोप है कि मॉल के तीसरे पार्टनर मुकेश राजानी के बेटे व दोस्त आए थे, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की है।
कुलदीप के अनुसार रात में आरोपी पक्ष की तरफ से गालीगलौज व जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। विवाद केवल पार्किंग की स्लैब बनाने को लेकर था। बारिश के चलते स्लैब नहीं बनी थी। बाद में बना दी गई। उधर, वीडियो में दिख रहे एमएलसी के भाई नागेंद्र पाल सिंह ने बताया कि कांप्लेक्स के पार्टनर मेरे दोस्त हैं। इस नाते मैं मौके पर पहुंचा था। ठेकेदार से पार्किंग की स्लैब बनाने को लेकर बात हुई थीं, जिसके चलते गाड़ियों को पार्क करने में दिक्कत होती है। वहां ठेकेदार ने बदतमीजी शुरू कर दी। इसके बाद धक्कामुक्की होने लगी। इसी बीच कुछ अन्य लोग आ गए, जिन्हें मैंने हटाया था। उसी वीडियो को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल हो रहा है। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।