Aligarh News: नहल मारपीट मामले में दोतरफा मुकदमा दर्ज
Aligarh News: गांव नहल में रास्ते के विवाद पर दो पक्षों में हिंसक झगड़ा हुआ। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए, जिन्हें अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। एक पक्ष ने बुग्गी खड़ी करने के विवाद का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष ने प्रतिरोध का दावा किया है।
Aligarh News: n गांव में बुग्गी रास्ते में खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद n नहल में झगड़े के दौरान घायलों का दीन दयाल में चल रहा उपचारअतरौली, संवाददाता। गांव नहल में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक संघर्ष हो गया। इस मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।एक पक्ष का आरोप है कि गांव के रास्ते में बुग्गी खड़ी करने और पशु बांधने को लेकर विवाद शुरू हुआ।
जब रास्ता खाली करने को कहा गया, तो दूसरे पक्ष के लोगों ने एकजुट होकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनके परिवार के लोग घायल हो गए। वहीं, दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया है कि विपक्षी लोग हथियारों के साथ उनके घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इस संघर्ष में घायल हुए छह लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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