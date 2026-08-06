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Aligarh News: लूडो खेलने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे,जाम लगाने का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: -मारपीट में दो युवक घायल,अस्पताल में कराया भर्ती -मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो

Aligarh News: लूडो खेलने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे,जाम लगाने का प्रयास

Aligarh News: अलीगढ़। हिन्दुस्तान संवाद क्वार्सी थाना क्षेत्र के महेशपुर चौराहे के पास बुधवार को लूडो खेलने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। आक्रोशित लोगों ने जाम लगाने का भी प्रयास किया। मारपीट में दो युवक घायल हो गए। अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।वाकये के अनुसार महेशपुर चौराहे के पास बुधवार को कुछ युवक लूडो खेल रहे थे। इसी बीच आपस में कहासुनी होने लग गई। बातों-बातों में ही मामला तूल पकड़ गया। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। चीखपुकार सुनकर आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई।

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इसके बाद कुछ युवक क्वार्सी बाईपास पर आ गए और जाम लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर मामला शांत हो सका। राहगीरों ने पूरा वाकया मोबाइल में कैद कर लिया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मारपीट में घायलों को उपचार के लिए दीनदयाल अस्पताल भेजा है। थाना प्रभारी ने बताया कि दो पक्षों में विवाद हुआ था। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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