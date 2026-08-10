Aligarh News: योगी सरकार में गुण्डाराज का हुआ खात्मा: ठा. रवेन्द्र पाल सिंह

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Aligarh News: गांव बहोना कोटरा में जलभराव की समस्या के कारण ग्रामीण परेशान हैं। राकेश कुमार ने जिलाधिकारी को संबोधित शिकायती पत्र में बताया कि गांव में 10 मीटर के रास्ते को जानबूझकर छोड़ दिया गया है, जिससे पानी जमा होता है। उन्होंने प्रधान पर मनमानी के आरोप लगाए हैं और स्थायी समाधान की मांग की है।
Aligarh News: n जानबूझकर छोड़ा दस मीटर का रास्ता, हर समय रहता है जलभराव n डीएम से लगाई गुहार, ग्रामीणों ने प्रधान पर मनमानी का आरोपछर्रा/बिजौली, संवाददाता। केंद्र और प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से धरातल पर हालात बदतर हैं। ऐसा ही एक मामला ब्लॉक बिजौली के गांव बहोना कोटरा से सामने आया है, जहां जलभराव की समस्या से ग्रामीण बेहद परेशान हैं।गांव निवासी राकेश कुमार ने जिलाधिकारी अलीगढ़ को शिकायती पत्र देकर समस्या के समाधान की मांग की है। राकेश कुमार का आरोप है कि गांव में अधिकांश स्थानों पर सीसी रोड और इंटरलॉकिंग का निर्माण हो चुका है, लेकिन गांव के बीचो-बीच करीब 10 मीटर का रास्ता जानबूझकर छोड़ दिया गया है।
इस अधूरे हिस्से में बारिश और घरों का पानी जमा होने से लगातार जलभराव रहता है।शिकायतकर्ता ने ग्राम प्रधान पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि सीडीओ, डीपीआरओ और बीडीओ सहित कई उच्चाधिकारियों से लिखित शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जलभराव से गांव में संक्रामक बीमारी फैलती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और सचिव की होगी। ग्रामीणों ने डीएम से स्थायी समाधान की मांग की है।
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