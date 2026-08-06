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Aligarh News: खैर में तीन दिन से फुंका पड़ा ट्रांसफार्मर, प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: क्षेत्र के गांव लक्ष्मणगढ़ी में पिछले तीन दिनों से विद्युत ट्रांसफार्मर फुंकने के कारण बिजली व्यवस्था ठप है, जिससे करीब दो हजार लोगों को अंधेरी रातों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की कमी से जलापूर्ति भी प्रभावित हुई है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है।

Aligarh News: खैर में तीन दिन से फुंका पड़ा ट्रांसफार्मर, प्रदर्शन

Aligarh News: न दो हजार की आबादी अंधेरे में, पेयजल आपूर्ति भी ठप ग्रामीणों में आक्रोश खैर, संवाददाता। क्षेत्र के गांव लक्ष्मणगढ़ी में पिछले तीन दिनों से 100 केवीए का विद्युत ट्रांसफार्मर फुंका होने से पूरे गांव की बिजली व्यवस्था ठप पड़ी है। बिजली न होने से करीब दो हजार की आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर है, वहीं पेयजल संकट भी गहरा गया है। कई बार शिकायत के बावजूद ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से ग्रामीणों में विद्युत विभाग के प्रति भारी नाराजगी है।

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ग्रामीणों की शिकायतें

ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना अवर अभियंता, एसडीओ, एक्सईएन, मुख्य अभियंता तथा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तक को दी गई, लेकिन तीन दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजली गुल रहने से गांव की जलापूर्ति भी प्रभावित हो गई है और लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय पूरे गांव में अंधेरा छा जाने से सांप, बिच्छू व अन्य जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बढ़ गया है। अंधेरे के कारण लोग रात में खेतों तक जाने से भी डर रहे हैं। बार के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर अमर सिंह ने बताया कि कई स्तर पर शिकायत करने के बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

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बिजली विभाग की प्रतिक्रिया

उधर, कार्यवाहक एक्सईएन रोहिताश ने बताया कि मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। गुरुवार दोपहर तक नया ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

लक्ष्मणगढ़ी गांव में बिजली क्यों बंद है?
लक्ष्मणगढ़ी गांव में बिजली 100 केवीए का विद्युत ट्रांसफार्मर फुंकने के कारण बंद है।
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