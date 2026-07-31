Aligarh News: अफसरों की अनदेखी से आधी रह गई सड़क

Aligarh News: न नगला रिसलदार में सिकुड़कर दलदल में तब्दील हुई सड़क अकराबाद, संवाददाता। ग्राम नानऊ के माजरा नगला रिसलदार में सरकारी रास्ता धीरे-धीरे अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर वर्ष धान की बुवाई के दौरान खेतों की जुताई करते समय ट्रैक्टरों से सड़क के दोनों किनारों को काट दिया जाता है। लगातार हो रहे कटान के कारण कभी चौड़ा रहने वाला मुख्य मार्ग अब आधा रह गया है, जिससे गांव के लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है।

ग्रामीणों की शिकायतें

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार लेखपाल रेखा वर्मा और कानूनगो ज्ञान प्रकाश से शिकायत की तथा मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारी मौके पर निरीक्षण तक नहीं करते और ग्राम पंचायत की ओर से भी सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई। बारिश के कारण सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से रास्ता दलदल में तब्दील हो गया है। इससे दोपहिया वाहन चालक आए दिन फिसलकर चोटिल हो रहे हैं, जबकि चार पहिया वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ लोग रास्ते के किनारे खड़ंजे पर पशु बांध देते हैं, जिससे गोबर और बारिश का पानी सड़क पर फैलकर फिसलन पैदा कर देता है। ग्रामीण रामवीर सिंह, मनीष, जीतू, मोनू सिंह, दीपक सिंह और अमर सिंह ने राजस्व एवं विकास विभाग की संयुक्त टीम से रास्ते की पैमाइश कराकर सड़क को उसकी मूल चौड़ाई में बहाल कराने तथा रास्ता काटने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।