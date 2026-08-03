Aligarh News: खस्ताहाल सड़क की भेंट चढ़ी विजयगढ़-आगरा बस सेवा

Aligarh News: विजयगढ़-सासनी-हाथरस-आगरा बस सेवा एक महीने के भीतर ही बंद हो गई है। खराब सड़कों के कारण छात्रों और स्थानीय जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या पर चुप्पी साध रखी है, जिससे क्षेत्र में भारी रोष है।

Aligarh News: जोर-शोर और उत्साह के साथ शुरू की गई विजयगढ़-सासनी-हाथरस-आगरा बस सेवा ने तोड़ा दम, प्रबुद्धजनों की आशंका हुई सच n छात्रों और क्षेत्र की जनता में भारी रोष

n बीते माह ही शुरू हुई थी यह बस सेवा

समस्या पर साधी चुप्पी जनप्रतिनिधियों ने समस्या पर साधी चुप्पी

विजयगढ़, संवाददाता। बड़े जोर-शोर और उत्साह के साथ शुरू की गई विजयगढ़-सासनी-हाथरस-आगरा बस सेवा आखिरकार दम तोड़ गई। लगभग एक महीने तक समय-बेसमय चलने के बाद, ऊबड़-खाबड़ और गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों के कारण यह बस सेवा पूरी तरह बंद हो गई है। बस सेवा बंद होने से स्थानीय छात्रों, छात्राओं और आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।

गौरतलब है कि रोडवेज हाथरस बस डिपो के एआरएम मंगेश कुमार ने इस बस सेवा को बड़े उत्साह से हरी झंडी दिखाई थी। बस के आगमन पर जनता के साथ-साथ सत्ता पक्ष और आरएसएस के नगर कार्यवाह शुभम अग्रवाल ने चालक और परिचालक का भव्य स्वागत किया था। उन्हें भगवा गमछा पहनाया गया, नारियल फोड़कर और फीता काटकर पूजन हुआ, तथा लड्डू बांटे गए। हालांकि, उस समय भी प्रबुद्ध जनों ने शंका जताते हुए कहा था कि यदि यह बस स्थायी और समय से चलती रही, तो समझो कारगिल जीत लिया। आज वह आशंका सच साबित हुई।

स्थानीय निवासियों के बयान स्थानीय निवासियों का कहना है कि हाथरस को जिला बने लंबा समय बीत गया, लेकिन वैद्य नगरी विजयगढ़ की उपेक्षा सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है।

यातायात, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य हर मोर्चे पर यह क्षेत्र बदहाली झेल रहा है। जिला बनने से पहले विजयगढ़ चारों दिशाओं (आगरा, मथुरा, एटा, अलीगढ़) से परिवहन से जुड़ा था। पूर्व में जनता लोहिया बस सेवा और नोएडा वाया सासनी बस सेवा भी अधिकारियों की उदासीनता की बलि चढ़ चुकी हैं। वर्तमान में नोएडा वाया अकराबाद सेवा चल रही है, जो कब बंद हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।

जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर आक्रोश सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों की इस दुर्दशा पर चुप्पी से जनता में आक्रोश है। एक महीने में ही मार्ग भटक कर गायब हुई इस बस सेवा ने जनप्रतिनिधियों के दावों की पोल खोल दी है।