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Aligarh News: तारों के सहारे खड़े विद्युत पोल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ के सासनीगेट क्षेत्र में जर्जर विद्युत पोलों की स्थिति चिंताजनक है। कुछ पोल बिजली की तारों के सहारे खड़े हैं और तेज हवा में हिलते हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से नए पोल लगाने की मांग की है, क्योंकि यह पोल भविष्य में बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं।

Aligarh News: तारों के सहारे खड़े विद्युत पोल

Aligarh News: अलीगढ़। सासनीगेट क्षेत्र में कई स्थानों पर विद्युत पोल जर्जर हालात में हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो तारों के सहारे खड़े हैं। तेज हवा में हिलने लगते हैं। स्थानीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों ने नए पोल लगाने की मांग की है। पला रोड पर मायापुरी के अलावा भगवान नगर, महेंद्र नगर क्षेत्र में लगे कुछ विद्युत पोल नीचे से गल चुके हैं, कुछ पोल झुक गए। विभाग की ओर से क्षेत्र में नए पोल लगाए गए थे, लेकिन इन्हें नहीं हटाया गया। न लाइन ही शिफ्ट की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पोल भविष्य में हादसों का कारण बन सकते हैं।

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