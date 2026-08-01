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Aligarh News: दिनभर बदलता रहा मौसम, बारिश के बने रहे आसार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में मौसम शुक्रवार को लगातार बदलता रहा। सुबह घने बादल छा गए, जिससे बारिश की उम्मीद बनी। बाद में तेज धूप निकली, जिससे उमस बढ़ गई। हालांकि, दोपहर होते-होते बादल फिर से आ गए और हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश की संभावना को जारी रखा है।

Aligarh News: दिनभर बदलता रहा मौसम, बारिश के बने रहे आसार

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। मौसम का मिजाज शुक्रवार को दिनभर बदलता है। सुबह से ही आसमान पर घने बादल छा गए, जिससे लोगों को बारिश होने की उम्मीद बनी रही। हालांकि कुछ समय बाद बादल छंटे और तेज धूप निकल आई। धूप के कारण उमस भी बढ़ी, लेकिन दोपहर होते-होते एक बार फिर बादलों ने आसमान को ढक लिया। कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबादी भी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। तेज हवाएं चलने से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और मानसूनी तंत्र से मिल रही पर्याप्त नमी के साथ स्थानीय स्तर पर विकसित हो रहे बादलों के कारण बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं।

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दिन में तेज धूप पड़ने से सतह गर्म होती है, जिसके बाद नमी के प्रभाव से दोपहर और शाम के समय बादलों का विकास तेजी से होता है। इसी कारण कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में भी आसमान में बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी।

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