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Aligarh News: सड़क किनारे मिला अधेड़ का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में गांधीपार्क थाना क्षेत्र के गिलहराज मंदिर के पास एक अधेड़ का शव पाया गया है। मृतक की उम्र लगभग 55 वर्ष है और उसकी पहचान नहीं हो पाई है। ऐसा लगता है कि बीमारी के कारण उसकी मौत हुई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और पहचान का प्रयास जारी है।

Aligarh News: सड़क किनारे मिला अधेड़ का शव

Aligarh News: अलीगढ़। गांधीपार्क थाना क्षेत्र के गिलहराज मंदिर के पास गुरुवार को एक अधेड़ का शव पड़ा मिला। शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को मोर्चरी पर रखवा दिया है। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग (55) वर्ष प्रतीत हो रही है। वह अक्सर वहीं घूमता रहता था। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं हैं। आशंका है कि बीमारी से मौत हुई है। अभी शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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