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Aligarh News: दहेज में बाइक व नकदी की मांग, दो विवाहित बहनों को घर से निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: खैर। दहेज में नकदी और बाइक की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने दो

Aligarh News: दहेज में बाइक व नकदी की मांग, दो विवाहित बहनों को घर से निकाला

Aligarh News: खैर। दहेज में नकदी और बाइक की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने दो विवाहिता बहनों के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया। पीड़िताओं के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत छह ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। निवसानी निवासी राजपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी पुत्रियों मोनिका और लक्ष्मी का विवाह 17 दिसंबर 2017 को हरियाणा के पलवल जनपद के थाना सदर क्षेत्र स्थित चिरावटा निवासी जगवीर और तरुण के साथ हुआ था। आरोप है कि 17 मई 2026 की रात दोनों बेटियां मायके पहुंचीं।

पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि ससुराल में पानी पीने जैसी मामूली बात को लेकर उनके साथ मारपीट की गई, गाली-गलौज की गई और दहेज में एक लाख रुपये व बाइक लाने की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया तथा दोबारा ससुराल आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। पुलिस ने पिता की तहरीर पर वीरेंद्र, सुमित्रा, लक्ष्मी, प्रदीप और अंजली निवासी चिरावटा, थाना सदर पलवल हरियाणा समेत नामजद आरोपितों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसएचओ संजीव कुमार ने बताया कि मामले की जांच एसएसआई ऋषिपाल सिंह कसाना को सौंपी गई है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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