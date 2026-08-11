Aligarh News: बाइक और ऑटो की टक्कर से दो कांवड़िए घायल
Aligarh News: अकराबाद में हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे दो कांवड़िए अलग-अलग सड़क हादसों में घायल हो गए। एक घायल को शराब पीकर बाइक चलाने वाले चालक ने टक्कर मारी, जबकि दूसरे को एक अज्ञात ऑटो ने टक्कर मार दी। दोनों को अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
Aligarh News: अकराबाद, संवाददाता। कांवड़ लेकर लौट रहे दो कांवड़िए अलग-अलग सड़क हादसों में घायल हो गए। दोनों को सीएचसी अकराबाद लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर कर दिया। एक हादसे में पुलिस ने बाइक और चालक को कब्जे में लिया है, जबकि दूसरे मामले में अज्ञात ऑटो की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार रविवार रात करीब आठ बजे लधौआ गांव के पास हाईवे पर सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र के जनसोई गांव निवासी नरेश (28) पुत्र महेश सविता अपने गांव के करीब 20-25 साथियों के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहा था। इसी दौरान गढ़ी बुंडू खां निवासी लवलेश कुमार ने बाइक से नरेश को टक्कर मार दी।
हादसे में नरेश घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सीएचसी अकराबाद भेजा, जहां से चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर कर दिया। पुलिस ने बाइक कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार चालक के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है।वहीं सोमवार तड़के करीब सवा चार बजे गोपी स्थित बालाजी कोल्ड स्टोर के सामने सांकरा से कांवड़ लेकर लौट रही पूनम शर्मा (35) पत्नी महेश शर्मा को अज्ञात ऑटो ने टक्कर मार दी। पूनम के साथ चार अन्य लोग भी कांवड़ लेकर लौट रहे थे। हादसे में घायल पूनम को सीएचसी अकराबाद लाया गया, जहां से उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात ऑटो की तलाश शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।
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