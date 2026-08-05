Aligarh News: 25 हजार का इनामी बदमाश दबोचा, चोरी की राइफल बरामद

Aligarh News: पिसावा के डेटा खुर्द गांव में दो साल पहले जेवरात व लाइसेंसी राइफल चोरी की गई थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर राइफल बरामद कर ली। प्रेमपुर में भी एक चोरी का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा आरोपी सद्दाम फरार है।

Aligarh News: पिसावा, संवाददाता। थाना क्षेत्र के गांव डेटा खुर्द में दो वर्ष पहले एक राशन डीलर के घर से चोरों द्वारा जेवरात व लाइसेंसी राइफल चोरी कर ली गई थी। जिसकी रिपोर्ट पीड़ित द्वारा दर्ज करा दी गई थी। वहीं एक वर्ष पहले गांव प्रेमपुर में भी आभूषण आदि चोरी हो जाने का मुकदमा पीड़ित द्वारा दर्ज कराया गया था। दोनों ही मामलों में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर राइफल बरामद की। शातिर आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने दोनों चोरी की घटनाओ का खुलासा करने के बाद आरोपी को न्यायालय भेज दिया। गांव डेटा खुर्द निवासी राशन डीलर श्रीचंद पुत्र रघुराज सिंह के यहां तीन जुलाई 2024 को चोरों द्वारा जेवरात एवं लाइसेंसी राइफल चोरी कर ली गई थी। इस मामले में पीड़ित द्वारा अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं 24 जून 2025 को गांव प्रेमपुर के एक किसान के घर से जेवरात आदि सामान भी चोरी हो गया था। पीड़ित द्वारा इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। दोनों ही मामलों में पुलिस लगातार चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। विवेचना में हरियाणा के पलवल जिले के थाना सदर क्षेत्र के गांव रजपुरा के सद्दाम तथा गौतम बुद्धनगर के थाना जेवर क्षेत्र के गांव जहानूका नगला के नूर मोहम्मद का नाम प्रकाश में आया था。

पुलिस की कार्रवाई थानाध्यक्ष रेखा गोस्वामी द्वारा बदमाशों की तलाश में उपनिरीक्षक विकास चौहान, कांस्टेबिल विजयपाल व अर्पित की टीम को गठित कर दबिशे दी गईं। लगातार फरारी के चलते कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। वहीं एसएसपी ने आरोपी नूर मोहम्मद पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। मंगलवार को पुलिस टीम बाजार में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर व क्राइम विंग के प्रभारी पंकज वेदवान की सूचना पर सबलपुर डेटा मार्ग पर दबिश देकर पुलिस ने आरोपी नूर मोहम्मद को मय चोरी की राइफल 315 बोर सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह अपने दोष को छिपाने के लिए राइफल को गांव डेटा खुर्द के समीप फेंकने के लिए आया था। आरोपी ने चोरी किए गए आभूषणों को नकली होने की कहकर फेंकना बताया है। वहीं दूसरा आरोपी सद्दाम फरार बताया जा रहा है।

पिछली चोरी के घटनाक्रम चार साल पहले भी चोरी हुई थी बंदूक व राइफल गौरतलब है कि गांव डेटा खुर्द निवासी राजकुमार सिंह के घर पर भी वर्ष 2022 में चोरी हुई थी, जिसमें 26 तोले सोने व एक किलो चांदी के आभूषण के साथ एक राइफल तथा एक बंदूक मय कारतूस चोरी हो गए थे। पुलिस द्वारा इस मामले में भी पिछले दिनों गौतम बुद्धनगर के थाना जेवर क्षेत्र के गांव जहानूका नगला के वसीम को बंदूक व राइफल सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब पुलिस फरार चल रहे सद्दाम की तलाश में जुटी है।