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Aligarh News: ट्रांसफार्मर फुंकने से आपूर्ति ठप, प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: जट्टारी के हरसुख के नगलिया में 10 दिनों से तीन ट्रांसफार्मर खराब होने से गांव अंधेरे में है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही बिजली नहीं मिली, तो वे बिजलीघर का घेराव करेंगी। बिजली न मिलने से पेयजल संकट और अन्य समस्याएं बढ़ गई हैं।

Aligarh News: ट्रांसफार्मर फुंकने से आपूर्ति ठप, प्रदर्शन

Aligarh News: n 10 दिन से तीन ट्रांसफार्मर खराब, बिजली न मिलने से ग्रामीण खफा n जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल न हुई तो महिलाएं करेंगी बिजलीघर का घेराव

जट्टारी, संवाददाता। निकटवर्ती गांव हरसुख की नगलिया में पिछले दस दिनों से तीन ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण आधा से अधिक गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली संकट से गुस्साए ग्रामीणों ने शनिवार को विद्युत विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो वे बिजलीघर पर धरना-प्रदर्शन करेंगी।

ग्रामीणों की समस्याएं

ग्रामीणों का आरोप है कि नियमित बिल जमा करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायतें दर्ज कर बिना समाधान के बंद कर दी जाती हैं। भीषण गर्मी में बिजली न होने से पेयजल संकट गहरा गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं के घरेलू कार्य और बीमारों व पशुओं की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने पूर्व में सहायक अभियंता को भी लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

शासन का जवाब

दूसरी ओर, जेई वंशीधर दुबे ने बताया कि चार दिन पहले ट्रांसफार्मर बदला गया था, लेकिन अधिक लोड के कारण वह दोबारा फुंक गया। मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। ट्रांसफार्मर उपलब्ध होते ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। प्रदर्शन में रामवती, साधना, महारानी, जितेंद्र, संजय, सुंदर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

गांव में बिजली संकट कब से है?
गांव में बिजली संकट पिछले दस दिनों से है।
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