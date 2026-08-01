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Aligarh News: कन्होई में ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: गभाना के कन्होई गांव में रेलवे लाइन पर एक महिला शांति देवी की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। घटना की जानकारी तब मिली जब आसपास के किसान काम कर रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दाह संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। परिवार में तीन बेटे, बेटियां, और नाती-पोतों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Aligarh News: कन्होई में ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत

Aligarh News: गभाना, संवाददाता। क्षेत्र के कन्होई गांव स्थित रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई जब वहां पर आसपास खेतों पर काम कर रहे हैं किसानों ने जानकारी उनके परिजनों को दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर शव को दाह संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार कन्होई निवासी शांति देवी पत्नी कुंदन सिंह उम्र 58 वर्ष प्रतिदिन की तरह पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जा रही थी. तभी शुक्रवार सुबह करीब 7-8 बजे वह ट्रेन की चपेट में आ गई और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं वहां पर आसपास काम कर रहे हैं लोगों की चीख पुकार निकल गई और घटना की जानकारी परजिनों व पुलिस को दी गई. वहीं जीआरपी पुलिस सहित थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा. परिजनों द्वारा सहमति से पोस्टमार्टम नहीं कराया है पुलिस द्वारा सब दाह संस्कार के लिए परिजनों को दे दिया गया है।

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घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्होंने आपने पीछे तीन बेटे बेटियां बहु नाती पोते व पति को रोते बिलखते छोड़ा है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।

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