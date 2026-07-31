Aligarh News: गले में फंदा लगाकर पेड़ से लटके युवक की मौत

Aligarh News: गले में फंदा लगाकर पेड़ से लटके युवक की मौत
Aligarh News: हरदुआगंज के नयाबास नरेंद्रगढ़ी में 32 वर्षीय युवक राजू ने आत्महत्या की। ग्रामीणों ने उसे पेड़ से लटका पाया। परिवार में विवाद और शराब की लत के कारण वह तनाव में था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मामला जांच में लिया है।
Aligarh News: हरदुआगंज, संवाददाता। थाना क्षेत्र के निकटवर्ती गांव नयाबास नरेंद्रगढ़ी में गुरुवार सुबह एक 32 वर्षीय युवक ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान पप्पू के पुत्र राजू के रूप में हुई है। सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए निकले, तो उन्होंने अंबेडकर पार्क में पीपल के पेड़ से शव लटकता देखा। घटना से गांव में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ भेज दिया।
मृतक के भाई काले ने बताया कि राजू चार भाइयों में सबसे बड़ा था और शराब पीने का आदी था। करीब 13 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसका एक बेटा भी है। पत्नी से आए दिन होने वाले विवाद के कारण वह अपने बेटे को लेकर मायके चली गई थी, जहां उसने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद से राजू अकेले ही रहता था। प्रभारी निरीक्षक हरिभान सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रथम दृष्टया शराब न मिलने और डिप्रेशन के कारण युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाना प्रतीत हो रहा है। परिजनों की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस जांच कर रही है।
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