Aligarh News: मां-बेटे की मौत के बाद गांव में पसरा मातम

Aligarh News: n चेयरमैन वीरेंद्र सिंह लोधी ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वना, जताया शोक n हृदय विदारक घटना से गांव शोकमग्न, सीएचसी में आधे दिन का अवकाशअतरौली, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के गांव बिधीपुर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सोते समय सांप के काटने से मां और उनके 12 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।बता दें कि पिंकी विगत दो वर्षों से सीएचसी में कार्यरत थी। मां-बेटे की मौत की खबर मिलते ही सीएचसी में आधे दिन का शोक अवकाश घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पर अतरौली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह लोधी और जिला पंचायत सदस्य केपी सिंह मिस्त्री ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।