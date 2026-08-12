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Aligarh News: मां-बेटे की मौत के बाद गांव में पसरा मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: बिधीपुर गांव में सोते समय सांप के काटने से मां और 12 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को शोक में डाल दिया है। सीएचसी में कार्यरत मां की मौत की खबर के बाद आधे दिन का शोक अवकाश घोषित किया गया। स्थानीय नेता पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और संवेदनाएं व्यक्त की।

Aligarh News: मां-बेटे की मौत के बाद गांव में पसरा मातम

Aligarh News: n चेयरमैन वीरेंद्र सिंह लोधी ने पीड़ित परिवार को दी सांत्वना, जताया शोक n हृदय विदारक घटना से गांव शोकमग्न, सीएचसी में आधे दिन का अवकाशअतरौली, संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के गांव बिधीपुर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सोते समय सांप के काटने से मां और उनके 12 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।बता दें कि पिंकी विगत दो वर्षों से सीएचसी में कार्यरत थी। मां-बेटे की मौत की खबर मिलते ही सीएचसी में आधे दिन का शोक अवकाश घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पर अतरौली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह लोधी और जिला पंचायत सदस्य केपी सिंह मिस्त्री ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

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गेंदालाल के बड़े भाई और ग्रामीण प्रधान रामेश्वर दयाल सहित सभी ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। एकलौते बेटे और पत्नी को खोने से पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

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