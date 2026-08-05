Aligarh News: ट्रैक्टर चालक पर मुकदमा, वाहन पुलिस ने लिया कब्जे में

Aligarh News: खैर। ऐंचना गांव निवासी युवक योगेश कुमार की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि ऐंचना निवासी 37 वर्षीय योगेश कुमार की 2 अगस्त की शाम ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई थी। घटना के विरोध में 3 अगस्त को परिजनों और ग्रामीणों ने ऐंचना गांव में जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। बाद में सीओ अभिषेक पटेल और इंस्पेक्टर संजीव कुमार के आश्वासन पर जाम समाप्त हुआ था। मृतक के भाई राधेश्याम पुत्र राजवीर सिंह ने गांव के ही ट्रैक्टर चालक विकास कुमार पुत्र मुनीष शर्मा के खिलाफ कोतवाली खैर में तहरीर दी।