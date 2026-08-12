Aligarh News: बिधीपुर में सर्पदंश से मां-बेटे की मौत, गांव में पसरा मातम

Aligarh News: रात 2 बजे के करीब हुई घटना हालत बिगड़ने पर मेडिकल ले गए परिजन इलाज

Aligarh News: रात 2 बजे के करीब हुई घटना हालत बिगड़ने पर मेडिकल ले गए परिजन

दर्दनाक हादसा इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ा

घटनास्थल की जानकारी अतरौली (अलीगढ़)। कोतवाली क्षेत्र के गांव बिधीपुर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सोते समय सांप के काटने से मां और उनके 12 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिधीपुर निवासी गेंदालाल की पत्नी पिंकी देवी (35) अपने बेटे निर्भय (12) और बेटी के साथ कमरे में सो रही थीं। रात करीब दो बजे एक जहरीला सांप महिला के ऊपर चढ़ गया। महिला ने जैसे ही उसे झटककर हटाने की कोशिश की, सांप उनके बेटे पर जा गिरा और दोनों को डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन तुरंत दोनों को अतरौली सीएचसी लेकर गए, जहां से गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी इलाज के दौरान मां-बेटे ने दम तोड़ दिया।

प्रभावित परिवार और सामुदायिक संवेदनाएं मृतक पिंकी देवी पिछले दो वर्षों से अतरौली सीएचसी में आशा कार्यकर्ती के पद पर तैनात थीं। उनकी मौत की खबर मिलते ही सीएचसी में आधे दिन का शोक अवकाश घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पर अतरौली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह लोधी और जिला पंचायत सदस्य केपी सिंह मिस्त्री ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। गेंदालाल के बड़े भाई और ग्रामीण प्रधान रामेश्वर दयाल सहित सभी ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। एकलौते बेटे और पत्नी को खोने से पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.