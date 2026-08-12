Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: बिधीपुर में सर्पदंश से मां-बेटे की मौत, गांव में पसरा मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: रात 2 बजे के करीब हुई घटना हालत बिगड़ने पर मेडिकल ले गए परिजन इलाज

Aligarh News: बिधीपुर में सर्पदंश से मां-बेटे की मौत, गांव में पसरा मातम

Aligarh News: रात 2 बजे के करीब हुई घटना हालत बिगड़ने पर मेडिकल ले गए परिजन

ये भी पढ़ें:कमरे में सो रहे मां-बेटे को सांप ने डसा, दोनों की मौत से गांव में फैली दहशत

दर्दनाक हादसा

इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ा

ये भी पढ़ें:Aligarh News: मां-बेटे की मौत के बाद गांव में पसरा मातम

घटनास्थल की जानकारी

अतरौली (अलीगढ़)। कोतवाली क्षेत्र के गांव बिधीपुर में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सोते समय सांप के काटने से मां और उनके 12 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिधीपुर निवासी गेंदालाल की पत्नी पिंकी देवी (35) अपने बेटे निर्भय (12) और बेटी के साथ कमरे में सो रही थीं। रात करीब दो बजे एक जहरीला सांप महिला के ऊपर चढ़ गया। महिला ने जैसे ही उसे झटककर हटाने की कोशिश की, सांप उनके बेटे पर जा गिरा और दोनों को डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन तुरंत दोनों को अतरौली सीएचसी लेकर गए, जहां से गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी इलाज के दौरान मां-बेटे ने दम तोड़ दिया।

प्रभावित परिवार और सामुदायिक संवेदनाएं

मृतक पिंकी देवी पिछले दो वर्षों से अतरौली सीएचसी में आशा कार्यकर्ती के पद पर तैनात थीं। उनकी मौत की खबर मिलते ही सीएचसी में आधे दिन का शोक अवकाश घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पर अतरौली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह लोधी और जिला पंचायत सदस्य केपी सिंह मिस्त्री ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। गेंदालाल के बड़े भाई और ग्रामीण प्रधान रामेश्वर दयाल सहित सभी ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। एकलौते बेटे और पत्नी को खोने से पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

सामान्य प्रश्न

यह घटना कहां हुई थी?
यह घटना अतरौली के गांव बिधीपुर में हुई थी।
ये भी पढ़ें:Muzaffarnagar News: सर्प दंश से युवक की मौत, परिवार में छाया मातम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Death Aligarh Aligarh News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।