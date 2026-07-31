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Aligarh News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर परिवहन टीम का रहेगा डेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू की हैं। सड़क किनारे खड़े वाहनों पर नजर रखने के साथ ही डायवर्जन प्लान के अनुसार यातायात का संचालन किया जाएगा। प्रशासन के निर्देशानुसार यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।

Aligarh News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर परिवहन टीम का रहेगा डेरा

Aligarh News: सड़क पर खड़े होने वाले वाहनों पर रहेगी विशेष नजर डायवर्जन के हिसाब से ही होगा यातायात का संचालनअलीगढ़, कार्यालय संवाददाता।कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए संभागीय परिवहन विभाग ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन विभाग की टीम भ्रमणशील रहकर सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों पर नजर रखेगी।प्रशासन द्वारा लागू किए गए डायवर्जन प्लान के अनुसार ही पूरे मार्ग पर यातायात का संचालन किया जाएगा। विशेष रूप से हाईवे से खेरेश्वर मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। मार्ग को पूरी तरह अवरोधमुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देशन में विभागीय टीमें निरीक्षण कर रही हैं। पहले सोमवार से पहले ही परिवहन विभाग की टीम को भ्रमणशील कर दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि यातायात पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें तथा किसी भी प्रकार की समस्या का तुरंत समाधान करें। आरटीओ दिनेश सिंह के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा मार्ग पर निगरानी रखी जाएगी।

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