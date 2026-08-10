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Aligarh News: आज खेरेश्वर व अचलेश्वर मंदिर के आसपास रहेगा नो-ट्रैफिक जोन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: फोटो : सावन माह के दूसरे सोमवार व कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा

Aligarh News: आज खेरेश्वर व अचलेश्वर मंदिर के आसपास रहेगा नो-ट्रैफिक जोन

Aligarh News: अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सावन माह के दूसरे सोमवार व कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। पूरे मार्ग व मंदिरों के आसपास सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रहेगी। वहीं, सोमवार को रूट डायवर्ट रहेगा। इस दौरान सारसौल से नादा पुल से खेरेश्वर मंदिर तक, एटा चुंगी से दुबे पड़ाव होकर कंपनीबाग चौराहा तक और हरिदासपुर कट थाना लोधा से खेरेश्वर चौराहा तक नो-ट्रैफिक जोन रहेगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर विनय सागर शुक्ल ने बताया कि दिल्ली, खुर्जा की तरफ से शहर, खेरेश्वर चौराहा की तरफ आने वाले सभी प्रकार के भारी व कामर्शियल वाहन (जिनको एटा, कानपुर, आगरा, मथुरा की तरफ जाना है) खेरेश्वर चौराहा की तरफ प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन टोल गभाना से डायवर्ट होकर दौरऊ मोड़ से खैर, गोमत, जट्टारी, यमुना एक्सप्रेस-वे से मथुरा, आगरा, कानपुर की ओर या खैर से इगलास, सासनी, सिकंदराराऊ से एटा कानपुर की तरफ जा सकेंगे। इसी तरह खैर, टप्पल की तरफ से आने वाले वाहन खैर से गोंडा, इगलास, सोमना की तरफ डायवर्ट होकर अपने गंतव्य जा सकेंगे। हल्के वाहन थाना लोधा गांव मूसेमऊ से जिरौली मोड़ होते हुए व गांव हरिदासपुर तिराहे लोधा से जीटी रोड की तरफ डायवर्ट होंगे। मथुरा, इगलास की ओर से आने वाले वाहन पुराना बाईपास मथुरा पेट्रोल पंप गंदा नाला से वन चेतना केंद्र मडराक की तरफ डायवर्ट होंगे। जिन वाहनों को खुर्जा, बुलंदशहर, दिल्ली की तरफ जाना है, वे इगलास से ही गोंडा, खैर की तरफ डायवर्ट होंगे। आगरा की तरफ से आने वाले वाहन वन चेतना केंद्र, दाऊद खां फाटक तिराहे से इगलास रोड की तरफ गंदा नाला पेट्रोल पंप चौराहे से इगलास गोंडा की तरफ, कानपुर, एटा की तरफ से आने वाले वाहनों को सिकंदराराऊ (हाथरस) से व अकराबाद नानऊ से सासनी, इगलास, गोंडा, खैर होते हुए गभाना से बुलंदशहर, गाजियाबाद, दिल्ली की तरफ व गोमत जट्टारी एक्सप्रेस-वे होते हुए दिल्ली नोएडा की ओर जा सकेंगे। रामघाट रोड पर अतरौली से शहर की तरफ आने वाले वाहन अवंतीबाई चौराहा अतरौली से छर्रा, गंगीरी, अकराबाद, कासगंज व गोधा, छतारी, डिबाई की तरफ होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। बुलंदशहर डिबाई से आने वाले वाहन सुमेरा झाल थाना जवां से बरौली होते हुए गभाना की तरफ से निकलेंगे। सारसौल चौराहे से नादा पुल, खेरेश्वर की तरफ आने वाले वाहन सारसौल चौराहे से, नादापुल खैर की तरफ जाने वाले वाहन भांकरी होकर नया बाईपास से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। जिन्हें खैर रोड या यमुना एक्सप्रेस-वे तक जाना है, वे जीटी रोड महरावल से जिरोली रोड होकर लोधा पहुंचकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.

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रोडवेज ‌व प्राइवेट बसों का संचालन :

बौनेर तिराहा, कमालपुर, आगरा चेंजर, मथुरा चेंजर, खेरेश्वर चौराहा, भांकरी से रोडवेज बसों का शहर के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये सभी रोडवेज की बसें बाईपास होकर ही अपने गंतव्य को आवागमन कर सकेंगी।अतरौली रामघाट रोड की तरफ से क्वार्सी चौराहे की ओर आने वाली बसें अवंतीबाई चौराहा अतरौली से ही डायवर्ट होंगी। बुलंदशहर, डिबाई, पहासू, संभल से अलीगढ़ की ओर आने वाली बसें महेशपुर तिराहा तक आ सकेगीं और यहीं से वापस होंगी।इगलास की तरफ जाने वाली प्राइवेट बसों का संचालन मथुरा रोड गंदा नाला पेट्रोल पंप चौराहा से किया जा सकेगा। सासनी की तरफ जाने वाली प्राइवेट बसों का संचालन वन चेतना केंद्र आगरा रोड तिराहा से किया जा सकेगा। खैर की तरफ जाने वाली प्राइवेट बसों का संचालन हरिदासपुर तिराहा लोधा से किया जा सकेगा.

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एसएसपी ने देखा सुरक्षा व्यवस्था का हाल :

एसएसपी नीरज जादौन ने रविवार देररात थाना क्वार्सी क्षेत्र के कांवड़ मार्ग पर पुलिस कांवड़ शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चेक की गई। इससे पहले उन्होंने खेरेश्वर महादेव मंदिर की सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही हाथरस बॉर्डर पर कांवड़ मार्ग व बैरियर ड्यूटी का निरीक्षण करके पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए.

पुलिस की ओर से लगाए गए शिविर :

अलीगढ़ पुलिस की ओर से शिवभक्तों की सुरक्षा व सुविधा के लिए दो पुलिस कांवड़ शिविर स्थापित किए गए हैं। इनमें देहात में थाना अतरौली क्षेत्र के बुलंदशहर बॉर्डर व नगर क्षेत्र में थाना क्वार्सी क्षेत्र के रामबाग चुंगी, रामघाट रोड पर पुलिस कांवड़ शिविर लगाए गए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा के दौरान किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं?
अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की 24 घंटे निगरानी शामिल है।
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