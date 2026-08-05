Aligarh News: प्रीमियम बैडमिंटन लीग में खिलाड़ियों ने बहाया पसीना
Aligarh News: अलीगढ़ में आयोजित प्रीमियम बैडमिंटन लीग के तीसरे दिन 25 रोमांचक मैच खेले गए। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। सभी मुकाबले 15-15 प्वाइंट्स के तीन सेट में आयोजित किए गए, जो दर्शकों के लिए उत्साहवर्धक रहा। यह प्रतियोगिता स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का उद्देश्य रखती है।
Aligarh News: अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता वार्ष्णेय पहल (रजि.) के तत्वावधान में आयोजित प्रीमियम बैडमिंटन लीग के तीसरे दिन खेल का जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय के भव्य इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और स्टैमिना का शानदार प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता के तीसरे दिन कुल 25 रोमांचक मैच खेले गए। खेल के स्तर को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए मंगलवार को सभी मुकाबले 15-15 प्वाइंट्स के तीन-तीन सेट में आयोजित किए गए। सुबह से ही स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कोर्ट पर उतरे खिलाड़ियों ने हर एक पॉइंट के लिए जमकर पसीना बहाया।
कई मैच अंतिम सेट के आखिरी अंकों तक खिंचे, जिसने दर्शकों की सांसें थाम दीं। संगठन का उद्देश्य स्थानीय खेल प्रतिभाओं को एक राष्ट्रीय स्तर का मंच और अनुभव प्रदान करना है। इस दौरान संगठन प्रभारी विष्णु कुमार बंटी, चेयरमैन अमित गुप्ता कोनार्क, अध्यक्ष अतुल राजाजी, अमित गुप्ता छोटू, टूर्नामेंट के संयोजक निर्भव वार्ष्णेय, शोहित वार्ष्णेय, जतिन वार्ष्णेय, अभिषेक बजाज, सुमित लॉक, लोकेश वार्ष्णेय, यतेंद्र बिट्टू, अर्जुन वार्ष्णेय, गौरव सम्राट, विनयकांत, अमित बालाजी, अनुभव वार्ष्णेय, मुकुल वार्ष्णेय, तरुण, विकास, कौशल बजाज, अंकुर साईं, मिलन वार्ष्णेय, सुमित एडमिन, मुनील वार्ष्णेय, नितिन आदि मौजूद रहे।
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