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Aligarh News: रोमांचकरी मैच में नाहर सिंह एकेडमी की जीत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में लेफ्टिनेंट नाहर सिंह क्रिकेट एकेडमी और केडी एकेडमी के बीच खेला गया रोमांचक मैच, जिसमें नाहर सिंह एकेडमी ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। केडी एकेडमी ने 165 रन बनाए, जबकि मयंक गौड़ ने 106 रनों की शानदार पारी खेली। मुख्य अतिथि दीपक चौधरी ने उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया।

Aligarh News: रोमांचकरी मैच में नाहर सिंह एकेडमी की जीत

Aligarh News: अलीगढ़। लेफ्टिनेंट नाहर सिंह क्रिकेट एकेडमी एवं केडी एकेडमी के बीच रोमांचकारी मैच लेफ्टिनेंट नाहर सिंह क्रिकेट एकेडमी क्वारसी पर खेला गया, जिसमें कि उत्कृष्ट प्रदर्शन बल पर नाहर सिंह एकेडमी की 4 विकेट से शानदार जीत दर्जकी। पहले बल्लेबाजी करते हुए केडी एकेडमी ने 35 ओवरों में 165 रन बनाए। जवाब में लेफ्टिनेंट नाहर सिंह एकेडमी की ओर से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मयंक गौड़ ने 106 रनों की शतकीय पारी खेली। टीम ने लक्ष्य 166 रन 31 ओवर में 6 विकेट खोकर पूर्ण किया। टीम ने 4 विकेट से शानदार जीत हासिल की। मुख्य अतिथि दीपक चौधरी ने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मयंक गौड़ को प्रदान की।

यह जानकारी कोच गौरव चौधरी ने दी।

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