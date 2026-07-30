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Aligarh News: राजस्व राज्यमंत्री ने हादसे मेंे तीन घायलों को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: बुधवार को ओगीपुर के पास दो बाइकों के भिड़ंत में एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर ने समय रहते घायलों को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अलीगढ़ रेफर किया। स्थानीय लोगों ने उनकी मानवीय मदद की सराहना की।

Aligarh News: राजस्व राज्यमंत्री ने हादसे मेंे तीन घायलों को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल

Aligarh News: n आेगीपुर के पास बुधवार को दो बाइकों की भिड़ंत में तीन लोग हुए घायल n सड़क पर घायल पड़े लोगों को देख अपने वाहन से सीएचसी पहुंचाया

दुर्घटना का विवरण

चंडौस, संवाददाता। थाना क्षेत्र के गांव ओगीपुर के पास बुधवार को दो बाइकों की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के वक्त वहां से गुजर रहे उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अपना काफिला रुकवाया और घायलों को अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया।

घायलों की स्थिति

जानकारी के मुताबिक, चंडौस निवासी बब्बन अपनी मां समरजहां के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। ओगीपुर के निकट सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी सीधी टक्कर हो गई। दुर्घटना में बब्बन, उनकी मां समरजहां और दूसरी बाइक का चालक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। इसी बीच वहां से गुजर रहे राज्यमंत्री सुरेंद्र दिलेर ने सड़क पर घायलों को तड़पते देखा। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और बिना समय गंवाए तीनों घायलों को अपने काफिले के वाहन से सीएचसी चंडौस भिजवाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ रेफर कर दिया। राज्यमंत्री द्वारा समय पर दिखाई गई इस मानवीय मदद की स्थानीय लोगों ने सराहना की है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सेटिंग में घायल लोग कौन हैं?
घायल लोग बब्बन, उनकी मां समरजहां और दूसरी बाइक का चालक हैं।
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