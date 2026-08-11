Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Aligarh News: पति को पत्नी से जान का खतरा, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

Aligarh News: हरदुआगंज के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके दोस्तों के खिलाफ जान को खतरा बताते हुए पुलिस में तहरीर दी है। पत्नी पर नाजायज संबंध रखने और पति की हत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Aligarh News: पति को पत्नी से जान का खतरा, रिपोर्ट दर्ज

Aligarh News: हरदुआगंज। थाना क्षेत्र के एक गाँव के व्यक्ति ने अपनी पत्नी व उसके दोस्तों से अपनी जान को खतरा बताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ तहरीर दी थी।

ये भी पढ़ें:शादी के एक वर्ष बाद पति के समलैंगिक होने की मिली जानकारी

पुलिस मामला दर्ज

उनके आदेश पर हरदुआगंज पुलिस ने पत्नी समेत सात नामजद व दो तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र के गाँव खानआलमपुर निवासी शीलेंद्र पाल सिंह पुत्र जुगेंद्र पाल सिंह हाल निवासी न्यू विजय नगर गाजियाबाद ने बताया कि वह नोयडा में एक कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। उसकी शादी 12 मई 2019 में सोनम पुत्री तेजवीर सिंह निवासी बलवंत नगरिया थाना गभाना के साथ हुई थी। उसके पास में सोनम से एक छ: वर्षीय बेटा है।

ये भी पढ़ें:बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच रही थी पत्नी, पति ने देख लिए सारे मैसेज

पत्नी पर आरोप

पति का आरोप है कि उसकी पत्नी सोनम के सुमित, संदीप शर्मा, जितेंद्र शर्मा व विशांत कुमार जिम टे्रनर से नाजायज संबंध हैं। जिम मालिक विशांत कुमार उक्त लड़कों को सहयोग देता है। वह उक्त चारों लड़कों से मोबाइल पर चैटिंग करती है। उसे पता लगा है कि वह उक्त चारों से उसकी हत्या करने के लिए कहती है तथा कहती है कि वह अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती है क्योंकि वह उन लोगों से संबंध बनाने में चैटिंग करने में अड़चन पैदा करता है। 24 जुलाई की रात उसने सोने का बहाना किया और पत्नी को संदीप से वीडियो कॉल पर बात करते सुना कि कल सुबह बाकी तीनों को साथ लेकर आने और पति की हत्या करने के लिए कहा।

धमकियाँ और पीछा

पत्नी की बात सुनकर उसने अपने साले राहुल और सलहज आरती को बुलाकर शिकायत की तो वह उल्टा गाली गलौंज कर मारपीट पर उतारू हो गये, जिसके बाद वह मौका पाकर बाइक लेकर गाँव आ गया तथा साथ में पत्नी का मोबाइल भी ले आया। आरोप है कि साले राहुल व पत्नी सोनम ने पीछा भी किया था, जिसके बाद से राहुल व सोनम धमकी दे रहे हैं। २७ जुलाई को दीवानी न्यायालय अलीगढके बाहर पत्नी ने कई अन्य के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी थी और मोबाइल फोन वापस मांगने लगी। एसएसपी के निर्देश पर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रभारी निरीक्षक हरिभान सिंह राठौड़ ने बताया कि इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है, मामले में विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

FAQs

पत्नी पर किस परकार का आरोप लगाया गया है?
पत्नी पर नाजायज संबंध रखने और पति की हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Aligarh News Aligarh Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।