Aligarh News: पति को पत्नी से जान का खतरा, रिपोर्ट दर्ज
Aligarh News: हरदुआगंज के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके दोस्तों के खिलाफ जान को खतरा बताते हुए पुलिस में तहरीर दी है। पत्नी पर नाजायज संबंध रखने और पति की हत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Aligarh News: हरदुआगंज। थाना क्षेत्र के एक गाँव के व्यक्ति ने अपनी पत्नी व उसके दोस्तों से अपनी जान को खतरा बताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ तहरीर दी थी।
पुलिस मामला दर्ज
उनके आदेश पर हरदुआगंज पुलिस ने पत्नी समेत सात नामजद व दो तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना क्षेत्र के गाँव खानआलमपुर निवासी शीलेंद्र पाल सिंह पुत्र जुगेंद्र पाल सिंह हाल निवासी न्यू विजय नगर गाजियाबाद ने बताया कि वह नोयडा में एक कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। उसकी शादी 12 मई 2019 में सोनम पुत्री तेजवीर सिंह निवासी बलवंत नगरिया थाना गभाना के साथ हुई थी। उसके पास में सोनम से एक छ: वर्षीय बेटा है।
पत्नी पर आरोप
पति का आरोप है कि उसकी पत्नी सोनम के सुमित, संदीप शर्मा, जितेंद्र शर्मा व विशांत कुमार जिम टे्रनर से नाजायज संबंध हैं। जिम मालिक विशांत कुमार उक्त लड़कों को सहयोग देता है। वह उक्त चारों लड़कों से मोबाइल पर चैटिंग करती है। उसे पता लगा है कि वह उक्त चारों से उसकी हत्या करने के लिए कहती है तथा कहती है कि वह अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती है क्योंकि वह उन लोगों से संबंध बनाने में चैटिंग करने में अड़चन पैदा करता है। 24 जुलाई की रात उसने सोने का बहाना किया और पत्नी को संदीप से वीडियो कॉल पर बात करते सुना कि कल सुबह बाकी तीनों को साथ लेकर आने और पति की हत्या करने के लिए कहा।
धमकियाँ और पीछा
पत्नी की बात सुनकर उसने अपने साले राहुल और सलहज आरती को बुलाकर शिकायत की तो वह उल्टा गाली गलौंज कर मारपीट पर उतारू हो गये, जिसके बाद वह मौका पाकर बाइक लेकर गाँव आ गया तथा साथ में पत्नी का मोबाइल भी ले आया। आरोप है कि साले राहुल व पत्नी सोनम ने पीछा भी किया था, जिसके बाद से राहुल व सोनम धमकी दे रहे हैं। २७ जुलाई को दीवानी न्यायालय अलीगढके बाहर पत्नी ने कई अन्य के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी थी और मोबाइल फोन वापस मांगने लगी। एसएसपी के निर्देश पर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रभारी निरीक्षक हरिभान सिंह राठौड़ ने बताया कि इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है, मामले में विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।
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