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Aligarh News: हिस्ट्रीशीटर की धमकी से पूर्व प्रधान सहमा, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: शिवाला चौकी क्षेत्र में एक पूर्व प्रधान ने हिस्ट्रीशीटर द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस से सुरक्षा मांगी। उमेश भारद्वाज पर अहरौला निवासी महावीर ने फायरिंग की थी। महावीर को जेल से रिहा होने के बाद दुबारा धमकाया गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

Aligarh News: हिस्ट्रीशीटर की धमकी से पूर्व प्रधान सहमा, केस दर्ज

Aligarh News: n फायरिंग के पुराने मामले में जेल से छूटने के बाद दी जान से मारने की धमकी खैर, संवाददाता। शिवाला चौकी क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर की धमकी से भयभीत पूर्व प्रधान ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूर्व प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मदनपुर निवासी उमेश भारद्वाज पुत्र प्रेमपाल शर्मा गांव के पूर्व प्रधान हैं। उनके अनुसार बीती 15 मार्च को अहरौला निवासी हिस्ट्रीशीटर महावीर ने जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायरिंग की थी। इस मामले में आरोपित के खिलाफ कोतवाली खैर में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसे जेल भेजा गया था।

आरोप है कि जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद 11 अप्रैल को आरोपित ने शिवाला में पूर्व प्रधान के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। धमकी के बाद पूर्व प्रधान ने अपनी जान माल का खतरा बताते हुए कोतवाली खैर में तहरीर दी। पुलिस ने अहरौला निवासी महावीर पुत्र लखमीचंद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने शिवाला चौकी प्रभारी अंकुर कुशवाहा को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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