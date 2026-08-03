Aligarh News: दो मंदिरों से घंटे और नकदी ले गए चोर

लोधा, संवाददाता। थाना क्षेत्र में शनिवार रात बेखौफ चोरों ने दो मंदिरों को निशाना बना लिया। खेड़ा खुशखबर स्थित शिव मंदिर से चोर दो पीतल के घंटे और दानपात्र तोड़कर करीब 2500 रुपये की नकदी ले गए। वहीं बुलाकगढ़ी गांव के बाहर स्थित शनिदेव मंदिर से तीन पीतल के घंटे चोरी कर लिए। एक ही रात में दो मंदिरों में चोरी की घटना से ग्रामीणों में रोष है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों स्थानों का निरीक्षण कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

गांव खेड़ा खुशखबर में चोरी की घटना

गांव खेड़ा खुशखबर में गांव के बाहर स्थित शिव मंदिर में शनिवार रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर मंदिर परिसर में टंगे दो पीतल के घंटे चोरी करने के साथ ही दानपात्र तोड़कर उसमें रखी करीब 2500 रुपये की नकदी ले गए। रविवार सुबह पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने मंदिर में सामान बिखरा देखा तो चोरी की जानकारी हुई। वहीं गांव बुलाकगढ़ी में गांव के बाहर स्थित शनिदेव मंदिर को भी चोरों ने निशाना बनाया। यहां से चोर तीन पीतल के घंटे चोरी कर ले गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस की पीआरवी को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। एक ही रात में दो धार्मिक स्थलों पर चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस ने दोनों मंदिरों का मौका मुआयना कर ग्रामीणों से जानकारी जुटाई। इंस्पेक्टर बालेन्द्र सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। चोरों की तलाश में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।