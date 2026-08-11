Aligarh News: डीजे के शोर के बीच दीवार काटकर दो भैंस चोरी
Aligarh News: गांव भुड़िया रामपुर में रविवार रात डीजे की तेज आवाज का फायदा उठाते हुए चोरों ने शिव कुमार गुप्ता के घर से दो भैंसें चुरा लीं। चोर दीवार काटकर अंदर घुसे और भैंसें ले गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज कराया। पुलिस चोरों और चोरी की भैंसों की तलाश कर रही है।
Aligarh News: छर्रा। थाना कोतवाली छर्रा क्षेत्र के गांव भुड़िया रामपुर में रविवार रात डीजे की तेज आवाज का चोरों ने फायदा उठाते हुए एक ग्रामीण के घर से दो भैंस चोरी कर लीं। बताया जा रहा है कि रात में कहीं ट्रैक्टर तो कहीं लोडर वाहनों पर डीजे बजने के कारण क्षेत्र में काफी तेज ध्वनि प्रदूषण था। गांव भुड़िया रामपुर निवासी शिव कुमार गुप्ता पुत्र स्व. शंकरलाल के घर की दीवार काटकर चोर अंदर घुस गए और वहां बंधी दो भैंसों को चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी सोमवार सुबह परिजनों को हुई। इसके बाद उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी।
पीड़ित शिव कुमार ने गांव के ही रविंद्र कुमार पुत्र किशनलाल तथा एक अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ-साथ चोरी की गई भैंसों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
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