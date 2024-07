अलीगढ़ एयरपोर्ट की इमारत का चार माह में उखड़ने लगा प्लास्टर, आ गई सीलन

10 मार्च को पीएम मोदी ने अलीगढ़ एयरपोर्ट का ऑनलाइन किया था उद्घाटन,मुख्य भवन में फॉल सीलिंग के पैनल हटे, ड्रेन के आरसीसी कवर हुए क्षतिग्रस्त,पांच सदस्यीय टीम ने किया एयरपोर्ट के कार्यों का सत्यपान तो

Sunil Mon, 15 Jul 2024 07:45 AM सत्येन्द्र कुलश्रेष्ठ।,अलीगढ़।