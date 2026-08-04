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Aligarh News: उमस के बाद पड़ी झमाझम बारिश, लोगों के खिले चहरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: सोमवार को भीषण गर्मी और उमस के बाद, दोपहर में तेज बारिश से लोगों को राहत मिली। यह बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हुई, खासकर धान की खेती कर रहे किसान जगदीश यादव और रणवीर सिंह के लिए। उन्होंने बताया कि इस समय हुई वर्षा से धान की फसल को लाभ होगा और सिंचाई की जरूरत कम होगी।

Aligarh News: उमस के बाद पड़ी झमाझम बारिश, लोगों के खिले चहरे

Aligarh News: छर्रा, संवाददाता। सोमवार को सुबह से जारी भीषण गर्मी और उमस के बाद दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। करीब चार बजे हुई तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तेज धूप निकलने से वातावरण में उमस बढ़ गई थी, जिससे लोग बेहाल थे। बारिश की फुहारें पड़ते ही मौसम सुहावना हो गया। वहीं, धान की खेती कर रहे किसानों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। किसान जगदीश यादव और रणवीर सिंह ने बताया कि इस समय पर हुई वर्षा से धान की फसल को भरपूर लाभ मिलेगा और सिंचाई की जरूरत कम होगी।

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