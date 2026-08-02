Aligarh News: सीसीटीवी-ड्रोन से निगरानी, खेरेश्वर व अचलेश्वर मंदिर के आसपास रहेगा नो-ट्रैफिक जोन

यात्रा की योजना

वहीं, सोमवार को रूट डायवर्ट रहेगा। इस दौरान ▪️सारसौल से नादा पुल से खेरेश्वर मंदिर तक, एटा चुंगी से दुबे पड़ाव होकर कंपनीबाग चौराहा तक और हरिदासपुर कट थाना लोधा से खेरेश्वर चौराहा तक नो-ट्रैफिक जोन रहेगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर विनय सागर शुक्ल ने बताया कि दिल्ली, खुर्जा की तरफ से शहर, खेरेश्वर चौराहा की तरफ आने वाले सभी प्रकार के भारी व कामर्शियल वाहन (जिनको एटा, कानपुर, आगरा, मथुरा की तरफ जाना है) खेरेश्वर चौराहा की तरफ प्रतिबंधित रहेंगे। ये वाहन टोल गभाना से डायवर्ट होकर दौरऊ मोड़ से खैर, गौमत, जट्टारी, यमुना एक्सप्रेस-वे से मथुरा, आगरा, कानपुर की ओर या खैर से इगलास, सासनी, सिकंदराराऊ से एटा कानपुर की तरफ जा सकेंगे। इसी तरह ▪️खैर, टप्पल की तरफ से आने वाले वाहन खैर से गोंडा, इगलास, सोमना की तरफ डायवर्ट होकर अपने गंतव्य जा सकेंगे। हल्के वाहन थाना लोधा गांव मूसेमऊ से जिरौली मोड़ होते हुए व गांव हरिदासपुर तिराहे लोधा से जीटी रोड की तरफ डायवर्ट होंगे। ▪️मथुरा, इगलास की ओर से आने वाले वाहन पुराना बाईपास मथुरा पेट्रोल पंप गंदा नाला से वन चेतना केंद्र मडराक की तरफ डायवर्ट होंगे। जिन वाहनों को खुर्जा, बुलंदशहर, दिल्ली की तरफ जाना है, वे इगलास से ही गोंडा, खैर की तरफ डायवर्ट होंगे। आगरा की तरफ से आने वाले वाहन वन चेतना केंद्र, दाऊद खां फाटक तिराहे से इगलास रोड की तरफ गंदा नाला पेट्रोल पंप चौराहे से इगलास गोंडा की तरफ, कानपुर, एटा की तरफ से आने वाले वाहनों को सिकंदराराऊ (हाथरस) से व अकराबाद नानऊ से सासनी, इगलास, गोंडा, खैर होते हुए गभाना से बुलंदशहर, गाजियाबाद, दिल्ली की तरफ व गोमत जट्टारी एक्सप्रेस-वे होते हुए दिल्ली नोएडा की ओर जा सकेंगे। रामघाट रोड पर अतरौली से शहर की तरफ आने वाले वाहन अवंतीबाई चौराहा अतरौली से छर्रा, गंगीरी, अकराबाद, कासगंज व गोधा, छतारी, डिबाई की तरफ होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। ▪️बुलंदशहर डिबाई से आने वाले वाहन सुमेरा झाल थाना जवां से बरौली होते हुए गभाना की तरफ से निकलेंगे। ▪️सारसौल चौराहे से नादा पुल, खेरेश्वर की तरफ आने वाले वाहन सारसौल चौराहे से, नादापुल खैर की तरफ जाने वाले वाहन भांकरी होकर नया बाईपास से अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। जिन्हें खैर रोड या यमुना एक्सप्रेस-वे तक जाना है, वे जीटी रोड महरावल से जिरोली रोड होकर लोधा पहुंचकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.