Aligarh News: चौराहे के 150 मीटर दायरे में नो वेंडिंग जोन
Aligarh News: इगलास में जाम से मुक्ति के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष जायसवाल ने मुख्य चौराहे का निरीक्षण किया और 150 मीटर की सीमा में 'नो वेंडिंग जोन' घोषित किया। अतिक्रमण हटाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
Aligarh News: इगलास संवाददाता। कस्बे को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। सोमवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष जायसवाल ने मुख्य चौराहे का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अधिकारी बृजेन्द्र सिंह को अतिक्रमण हटाने के कड़े दिशा-निर्देश दिए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, कस्बे के मुख्य चौराहे से अलीगढ़ रोड, मथुरा रोड, सासनी रोड और हाथरस रोड पर 150-150 मीटर तक के दायरे को 'नो वेंडिंग जोन' घोषित किया गया है।इस सीमा के भीतर अब कोई भी दुकानदार, हथठेला या ढकेल वाला फल-सब्जी की बिक्री नहीं कर सकेगा। साथ ही, टेम्पो और थ्री-व्हीलर चालकों को भी इस दायरे में सवारी बैठाने या उतारने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।प्रशासन
ने अतिक्रमणकारियों को एक सप्ताह के भीतर स्वतः अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी है। इसके लिए चिन्हांकन कर मुनादी कराने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में अतिक्रमण न हटाने पर बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्था बनाने के लिए बुधवार को कोतवाली में वेंडर्स की बैठक बुलाई गई है, जहां उनके लिए वैकल्पिक स्थान तय किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
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