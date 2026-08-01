Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

‘लंबित विवेचना निपटाओ, ई-साक्ष्य का शत-प्रतिशत उपयोग करो’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

फोटो : सावन-कांवड़ को लेकर एसएसपी ने की बैठक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के संबंध

‘लंबित विवेचना निपटाओ, ई-साक्ष्य का शत-प्रतिशत उपयोग करो’

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। एसएसपी नीरज जादौन ने गुरुवार रात को पुलिस लाइन स्थित नवीन सभागार कक्ष में जिले के राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इसमें 60 व 90 दिन से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही ई-साक्ष्य के प्रभावी, शत-प्रतिशत उपयोग, डिजिटल साक्ष्यों के वैज्ञानिक संकलन और विवेचनाओं में तकनीकी संसाधनों के प्रयोग करने पर जोर दिया। बैठक में एसएसपी ने सावन मास व कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सतर्क निगरानी व श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए।

इसके अलावा हत्या, लूट, छिनैती सहित अन्य गंभीर अपराधों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र अनावरण, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, विभिन्न अभियानों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने को कहा। एसएसपी ने सभी अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं कि निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखें और शिकायतों का संवेदनशीलता व प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। इस दौरान एसपी सिटी आदित्य बंसल, एसपी ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र, एसपी यातायात प्रवीन कुमार, एसपी क्राइम ममता कुरील आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh Crime News Aligarh News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।