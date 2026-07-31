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Aligarh News: ‘लंबित विवेचना निपटाओ, ई-साक्ष्य का शत-प्रतिशत उपयोग करो’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: फोटो : सावन-कांवड़ को लेकर एसएसपी ने की बैठक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के संबंध

Aligarh News: ‘लंबित विवेचना निपटाओ, ई-साक्ष्य का शत-प्रतिशत उपयोग करो’

Aligarh News: एसएसपी नीरज जादौन ने गुरुवार रात को पुलिस लाइन स्थित नवीन सभागार कक्ष में जिले के राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इसमें 60 व 90 दिन से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही ई-साक्ष्य के प्रभावी, शत-प्रतिशत उपयोग, डिजिटल साक्ष्यों के वैज्ञानिक संकलन और विवेचनाओं में तकनीकी संसाधनों के प्रयोग करने पर जोर दिया। बैठक में एसएसपी ने सावन मास व कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सतर्क निगरानी व श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए।

इसके अलावा हत्या, लूट, छिनैती सहित अन्य गंभीर अपराधों की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र अनावरण, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, विभिन्न अभियानों को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने को कहा। एसएसपी ने सभी अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं कि निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखें और शिकायतों का संवेदनशीलता व प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। इस दौरान एसपी सिटी आदित्य बंसल, एसपी ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र, एसपी यातायात प्रवीन कुमार, एसपी क्राइम ममता कुरील आदि मौजूद रहे।

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