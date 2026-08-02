Aligarh News: तीन थाना प्रभारी बदले, इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा को अकराबाद की कमान
Aligarh News: अलीगढ़ के एसएसपी नीरज जादौन ने तीन थानों में फेरबदल किया है। दादों थाना प्रभारी रणजीत चौधरी का गैर-जनपद स्थानांतरण हुआ है। उन्हें पुलिस लाइन में बुलाया गया है और उनके स्थान पर अकराबाद के इंस्पेक्टर को दादों थाने का प्रभारी बनाया गया। सभी नवनियुक्त थानाध्यक्षों को जनहित में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
Aligarh News: अलीगढ़। एसएसपी नीरज जादौन ने जिले के तीन थानों में फेरबदल किया है। दादों थाना प्रभारी रणजीत चौधरी के गैर-जनपद स्थानांतरण होने पर उन्हें पुलिस लाइन में बुलाया गया है। उनके स्थान पर अकराबाद इंस्पेक्टर को दादों थाने का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर पंकज कुमार मिश्रा को अकराबाद थाने की कमान सौंपी गई है। उधर, गंगीरी थानाध्यक्ष ज्योति श्रीवास्तव एएचटी थानाध्यक्ष व कस्बा छर्रा चौकी प्रभारी विनोद कुमार को गंगीरी थाना प्रभारी नियुक्त किया है। एसएसपी ने सभी को जनहित में पूर्ण मनोयोग से कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं।
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