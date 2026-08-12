Aligarh News: बारह ज्योतिर्लिंग की कथा सुन हुए भाव विभोर
Aligarh News: अलीगढ़ में श्री हनुमान मंदिर के सामने आयोजित सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का समापन हुआ। बाल व्यास गोविंद महाराज ने भगवान शिव की महिमा और बारह ज्योतिर्लिंगों, हनुमान अवतार सहित धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया। भाजपा नेता डॉ. विभव वार्ष्णेय भी कथा में शामिल हुए।
Aligarh News: अलीगढ़। श्री हनुमान मंदिर, रामलीला ग्राउंड के सामने अचलताल में चल रही सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का मंगलवार को समापन दिवस रहा। कथा बाल व्यास गोविंद महाराज ने भगवान शिव की महिमा का भावपूर्ण वर्णन करते हुए बारह ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य, हनुमान अवतार और भगवान शिव से जुड़े विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। विश्राम दिवस पर भाजपा नेता डॉ. विभव वार्ष्णेय भी कथा स्थल पर पहुंचे और श्रद्धापूर्वक श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर रविता वार्ष्णेय, विकास वार्ष्णेय, दीपा वार्ष्णेय उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।