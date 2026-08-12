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Aligarh News: बारह ज्योतिर्लिंग की कथा सुन हुए भाव विभोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ में श्री हनुमान मंदिर के सामने आयोजित सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का समापन हुआ। बाल व्यास गोविंद महाराज ने भगवान शिव की महिमा और बारह ज्योतिर्लिंगों, हनुमान अवतार सहित धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया। भाजपा नेता डॉ. विभव वार्ष्णेय भी कथा में शामिल हुए।

Aligarh News: बारह ज्योतिर्लिंग की कथा सुन हुए भाव विभोर

Aligarh News: अलीगढ़। श्री हनुमान मंदिर, रामलीला ग्राउंड के सामने अचलताल में चल रही सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का मंगलवार को समापन दिवस रहा। कथा बाल व्यास गोविंद महाराज ने भगवान शिव की महिमा का भावपूर्ण वर्णन करते हुए बारह ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य, हनुमान अवतार और भगवान शिव से जुड़े विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। विश्राम दिवस पर भाजपा नेता डॉ. विभव वार्ष्णेय भी कथा स्थल पर पहुंचे और श्रद्धापूर्वक श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर रविता वार्ष्णेय, विकास वार्ष्णेय, दीपा वार्ष्णेय उपस्थित रहे।

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