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Aligarh News: श्रीराम सेवा के लिए शिव ने लिया हनुमान अवतार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
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Aligarh News: अलीगढ़ के स्वर्ण जयंती नगर शिवधाम में श्री शिव महा पुराण में तेरहवें दिन दंडी स्वामी श्री मुरलीधारानंद ने रद्र अवतार का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि संकटमोचन हनुमान भगवान शिव का ग्यारहवां अवतार है, जो भगवान श्रीराम की सेवा के लिए हुआ। कथा में अन्य संतों ने भी भाग लिया।

Aligarh News: श्रीराम सेवा के लिए शिव ने लिया हनुमान अवतार

Aligarh News: अलीगढ़। स्वर्ण जयंती नगर शिवधाम में एक महीने के लिए चल रही श्री शिव महा पुराण में तेरहवें दिन मंगलवार को दंडी स्वामी श्री मुरलीधारानंद ने रद्र अवतार का वर्णन किया। बताया कि संकटमोचन हनुमान को भगवान शिव का ग्यारहवां रुद्र अवतार (अंशावतार) माना जाता है। त्रेतायुग में जब भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया, तब भगवान शिव ने अपने आराध्य श्रीराम की सेवा और रावण वध में सहायता के लिए वानर रूप में हनुमान जी का अवतार लिया था। हनुमान जी का यह स्वरूप बल, बुद्धि, विद्या और भगवान श्रीराम के प्रति निष्काम भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है।

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कथा के महत्व

कथा में गंगा तट प्रभु कुटी भगवानपुर से आए संत स्वामी सतस्वरूपानंद महाराज ने कहा कि कथा को श्रवण मात्र से जीवन में कल्याण हो जाता है। उन्होंने कहा कि किसी के भी गुण नीलकंठ भगवान की तरह बनना चाहिए। किसी के दोष को किसी को बताना नहीं चाहिए। उसका प्रसार नहीं करना चाहिए। उसे नीलकंठ की तरह कंठ से बाहर या अंदर निकलाना नहीं चाहिए। उनके साथ हिमाचल प्रदेश से स्वामी अमितेशानंद और उड़ीसा के संत भी शामिल रहे। आयोजक संजय शर्मा, रागिनी शर्मा ने बताया शिवपुराण के यजमान संजय अग्रवाल, सुमन अग्रवाल रहे। कथा में नंदिनी, मान्या, अदिति, सनातन गांधी उपस्थित रहे।

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सामान्य प्रश्न

श्री शिव महा पुराण में किसने रद्र अवतार का वर्णन किया?
दंडी स्वामी श्री मुरलीधारानंद ने रद्र अवतार का वर्णन किया।
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